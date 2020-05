Coronavirus – Pas de demandes multiples de crédit Le Conseil fédéral rejette une motion de la commission des finances du Conseil des États qui demandait qu’un crédit supplémentaire puisse être accordé tant que le seuil maximal n’est pas atteint.

Le Conseil fédéral voulait offrir aux entreprises ayant besoin de liquidités un accès simple et rapide à un crédit équivalant au plus à 10% de son chiffre d’affaires mais au maximum de 500’000 francs. KEYSTONE

Les entreprises qui ont demandé un crédit au travers du cautionnement solidaire pour faire face aux conséquences du Covid-19 ne devraient pas pouvoir déposer plusieurs demandes. Le Conseil fédéral rejette une motion de la commission des finances du Conseil des États.

Selon celle-ci, les entreprises, ne souhaitant pas s’endetter plus que nécessaire, ont été prudentes. Elles n’ont demandé qu’une partie du montant auquel elles avaient le droit. La commission demande au gouvernement d’adapter l’ordonnance afin qu’un crédit supplémentaire puisse être accordé tant que le seuil maximal n’est pas atteint.

Maximum 500’000 francs

Le Conseil fédéral voulait offrir aux entreprises ayant besoin de liquidités un accès simple et rapide à un crédit équivalant au plus à 10% de son chiffre d’affaires mais au maximum de 500’000 francs. Il a restreint la possibilité des demandes multiples. Sans cela, les demandes de crédits auraient été soumises dès le début à des processus plus complexes et donc nettement plus lents.

Le requérant devait prouver par contrat qu’il n’avait encore bénéficié d’aucun prêt cautionné par la Confédération et qu’aucune demande n’était pendante. Autoriser les demandes multiples entraînerait un certain nombre de modifications. Il faudrait aussi instaurer des mécanismes de contrôle supplémentaires, indique le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi.

Assainissement

Le Conseil fédéral accepte en revanche une autre motion de la commission demandant que les coopératives de cautionnement obtiennent la compétence et les instruments nécessaires pour s’attaquer activement aux assainissements d’entreprises.

On ne sait pas encore quelle sera l’ampleur de la crise économique. Mais pour la commission, il paraît clair que toutes les entreprises ne parviendront pas à se remettre du choc lié au coronavirus.

Il est donc essentiel que les coopératives de cautionnement et les banques prennent suffisamment tôt les mesures adaptées en ce qui concerne les entreprises susceptibles d’être assainies. Celles-ci doivent être sauvées de la faillite.

Pas question toutefois de créer un fonds d’indemnisation des dommages liés au Covid-19. La Confédération a déjà indemnisé une partie importante des dommages économiques causés aux entreprises et aux indépendants par le biais des indemnités de chômage partiel et des allocations pour perte de gain, indique le gouvernement en réponse à un postulat de la commission des finances du Conseil des États. Elle a aussi accordé des aides à de nombreux secteurs.

La Confédération ne peut pas indemniser la totalité des dommages économiques causés par la crise du coronavirus ni se substituer à la demande privée. Cela serait impossible à financer.

( ATS/NXP )