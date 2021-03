Études en temps de Covid-19 – Pas de décrochage massif à l’université Les taux de réussite et de participation sont similaires à ceux de l’an passé. Le rectorat relève toutefois que si ces chiffres témoignent de «l’incroyable capacité de résilience» des étudiants, ils ne disent rien, en revanche, de leur «souffrance». Aurélie Toninato

Les étudiants doivent affronter des difficultés psychologiques et financières. Malgré ces écueils, l’absentéisme n’a pas augmenté. Getty images

Depuis près d’un an, les étudiants des hautes écoles suivent les cours à distance, par écrans interposés. S’ils ne sont pas les plus sévèrement touchés par la crise du Covid-19, ils paient néanmoins un lourd tribut (lire notre enquête et des témoignages). Aux couacs techniques qui compliquent le suivi des cours et des examens se sont ajoutés l’isolement, l’absence d’interactions, les problèmes financiers – le Covid a enterré les petits jobs – voire psychologiques entre angoisse et dépression. Ce mal-être étudiant s’incarne dans les demandes d’aides, qui ont explosé – +210% par rapport à l’an passé – et est confirmé par les psychologues genevois, qui voient la demande de soutien augmenter chez cette population.