Ski alpin – Pas de cadeau de Noël, «Zenho» dans le coup Le Français a largement dominé la 1re manche du slalom de Kranjska Gora (Sln). Le Haut-Valaisan jouera quant à lui pour un podium, au moins. Sport-Center

Clément Noël a pleinement profité de son No de dossard. Getty Images

Parti avec le dossard No 2, Clément Noël n'a pas fait de quartier, malgré les conditions exécrables en Slovénie. Le Vosgien de 23 ans, au terme d'un premier tracé qui s'est très vite dégradé, a déjà fait un grand pas vers la victoire. Seul Henrik Kristoffersen (Nor) a bouclé le 1er tracé à moins d'une demi-seconde (à 0''49).

Les Helvètes, dont les dossards élevés n’ont pas aidé, ont réussi à limiter les dégâts. Ramon Zenhäusern, avec son No 7, a réussi un brillant 3e chrono, à 0''56. Tant Loïc Meillard (7e à 0''97) que Daniel Yule (9e à 1''43) devront réaliser une 2e manche de feu pour coller à leurs ambitions.

Nef et Simonet out

Luca Aerni avait quant à lui le dossard 20 et la piste était alors à la limite du skiable, tandis que la neige redoublait d'intensité. Le Valaisan a terminé son pensum à plus de trois secondes et devrait tout de même avoir le droit de partir pour le 2e tracé, dont le départ sera donné à 12h30. Tanguy Nef, quant à lui, n'en sera pas. Le Genevois est parti à la faute, comme son compatriote Sandro Simonet d’ailleurs. Marc Rochat, lui, a fini, mais trop loin.

En quête du globe de cristal du classement général de la Coupe du monde, Alexis Pinturault a une belle occasion de marquer de «gros» points, en l'absence du Nidwaldien Marco Odermatt, concentré sur les épreuves de vitesse de la semaine prochaine à Lenzerheide. Le Français est en voie de faire un petit écart, lui qui a signé un bon 4e rang, à simplement 58 centièmes de son compatriote Noël.