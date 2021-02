L’invitée – Pas d’aide sérieuse? Je m’insurge! Patricia Bidaux - Députée PDC

La «Tribune de Genève» du 15 février relève les propos de l’Asloca: «Une année après le début de la pandémie, il n’y a toujours pas d’aide sérieuse pour les locataires.»

Je m’insurge.

En novembre 2020, en l’espace de quinze jours, le travail parlementaire mené par le PDC a abouti à l’acceptation par 80 voix lors de la plénière de décembre d’une subvention de 12 millions de francs. Cela afin de soutenir les organismes privés à but non lucratif œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité en lien avec la crise sanitaire du Covid-19.

Une loi dont le but premier est de permettre aux locataires risquant de perdre leur logement d’y faire recours! Le règlement était dans les mains du Conseil d’État! Depuis le 7 décembre (la clause d’urgence ayant également été acceptée), les locataires en situation de précarité peuvent y faire recours auprès des associations. Faut-il que le département le porte à la connaissance des personnes concernées?

Prenant en considération les difficultés que traversent certains ménages genevois, le PDC a cherché un chemin agile et rapide pour aider les familles, les personnes risquant de perdre leur logement, de faire l’impasse sur les assurances maladie ou encore de renoncer aux soins. Un chemin rapide et simple, un chemin simple mais non simpliste! Les signataires du projet de loi proposé en décembre, tous partis confondus mis à part le MCG, ont choisi de renouveler leur confiance aux associations qui sont sur le terrain et qui ont démontré leurs compétences. Reconnaissant que la collaboration entre le monde associatif et l’État permette de répondre et de répondre rapidement à l’urgence sociale.

La loi s’appuie sur les compétences déjà mises en place par les organismes privés. Ils ont mis en place le nécessaire pour faire face à l’urgence et ce depuis le début de la catastrophe! Ils connaissent la plupart des situations. Mais surtout, ils sont réactifs et capables d’adaptation lorsque des moyens leur sont alloués.

Aujourd’hui, je m’insurge!

Dire que rien n’a été fait n’est de loin pas le reflet du travail parlementaire qui sur l’impulsion du PDC a permis à la Commission des affaires sociales de libérer un moyen qui ne place pas les personnes en grande difficulté financière en surendettement supplémentaire! L’Asloca qui quitte la table des négociations, qui dit haut et fort que rien n’est fait sérieusement parce que le projet de loi déposé par le Parti socialiste n’a pas été accepté, équivaut à un déni de la réalité de l’engagement et de la réactivité du parlement genevois qui a accepté une subvention de 12 millions de francs…, mais ça, ça ne semble pas assez sérieux! Un parlement qui, par 80 voix, a une fois de plus entendu l’appel des femmes de Castiglione, repris par Henry Dunant à Solferino: «Tutti fratelli»!