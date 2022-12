Hockey sur glace – Pas assez tranchante à la finition, la Suisse s’incline face à la Tchéquie La sélection de Patrick Fischer a dominé la Tchéquie mais n’a jamais réussi à prendre les devants et a été battue (1-2). Ruben Steiger Fribourg

La joie des Tchèques après l’ouverture du score. keystone-sda.ch

Deuxième revers en deux parties pour la Suisse lors des Swiss Ice Hockey Games de Fribourg face à la Tchéquie (1-2). Dominatrice, elle a fait preuve de trop de déchets à la finition pour espérer quelque chose de cette partie. Il a fallu attendre la 57e pour que Corvi trouve la faille mais le score était déjà de 0-2. Il reste une chance à la Suisse pour sauver l’honneur, dimanche contre la Finlande.

Comme on pouvait s’y attendre, cette rencontre contre la Tchéquie de Kari Jalonen, ex-entraîneur de Berne, a été fermée. Lors des 20 minutes initiales, les deux formations ont eu énormément de peine à se créer de réelles chances de marquer et aucune domination ne se dégageait. Cette tendance a évolué dès la deuxième période.

Grâce à un jeu plus rapide, mais surtout plus direct, la Suisse a monopolisé le puck et a mis à contribution le portier Langhamer. Moy a été tout proche d’ouvrir le score (29e) en jeu de puissance à la suite d’un bon mouvement collectif, mais son envoi a heurté le montant. La meilleure occasion fut néanmoins l’œuvre de Scherwey peu après la mi-match. Bien lancé par Bertschy, il a pu s’en aller affronter Langhamer mais le gardien a remporté le duel.

Mais voilà, à dominer sans concrétiser, la Suisse a été punie à dix minutes du terme sur un violent tir de la ligne bleue de Kostalek puis par Smejkal (54e). Malgré des changements de ligne, un jeu de puissance et une réduction du score par Corvi (57e), les hommes de Fischer n’ont jamais pu égaliser. Ils auront une dernière chance de s’offrir un succès, dimanche à 13 heures contre la Finlande.

Afficher plus BCF Arena, 3578 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (FIN), Kova (FIN), Altmann, Wolf. Buts: 50e Kostalek (Flek) 0-1, 55e Smejkal (Nemecek, Kodytek) 0-2, 57e Corvi (Haas, Andrighetto) 1-2. Suisse: Hughes; Fora, Alatalo; Egli, Marti; Loeffel, Le Coultre; Riar, Corvi, Herzog; Moy, Haas, Andrighetto; Mottet, Bertschy, Scherwey; Rod, Thürkauf, Riedi. Entraîneur: Fischer. Tchéquie: Langhamer; Kostalek, Dvorak; Zamorsky, Kucerik; Jandus, Nemecek; Zabransky; Najman, Spacek, Tomasek; Stransky, Zohorna, Radil; Frisrich, Kodytek, Smejkal; Vozenilek, Cernoch, Flek; Beranek. Entraîneur: Jalonen. Pénalités: 3 x 2’ contre la Suisse; 5 x 2’ contre la Tchéquie. Notes: La Suisse sans Descloux, Kukan, Frick, Fuchs, Miranda ni Rod (surnuméraires). Tir sur les montants: 29e Moy. La Suisse demande son temps mort à 59’’22. La Suisse sans gardien de 54’’30 à 56’’12, puis de 57’’50 à la fin du match.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

