«Partygate» au Royaume-Uni – Boris Johnson affrontera lundi un vote de défiance Le premier ministre britannique sera soumis ce lundi à une motion de défiance des députés du Parti conservateur. Le résultat sera annoncé dans la soirée.

Le premier ministre britannique Boris Johnson, affaibli par des mois de scandales sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements, affrontera lundi soir un vote de défiance des députés du Parti conservateur.

«Le seuil des 15% des parlementaires demandant un vote de confiance du chef du Parti conservateur a été dépassé», a annoncé dans un communiqué Graham Brady, président du comité 1922 chargé des questions d’organisation interne. Le vote aura lieu entre 18h et 20h (heure locale, entre 19h et 21h en Suisse) et le résultat sera annoncé dans la foulée.

Partygate à Downing Street Tancé par une enquête, Boris Johnson exclut toute démission Abo Rapport publié Boris Johnson: «J’ai compris le problème et je le réparerai» Il fallait 54 lettres de députés pour déclencher ce vote. Si le premier ministre le perd, une élection interne sera lancée pour désigner un nouveau leader du Parti, qui deviendra premier ministre. S’il gagne, il ne pourra pas être visé par une autre motion de défiance pendant un an.

«Passer à autre chose»

«(Le vote) ce soir offre une occasion de mettre fin à des mois de spéculation et de permettre au gouvernement de tirer un trait et de passer à autre chose en répondant aux priorités de la population», a réagi le porte-parole de Boris Johnson dans un communiqué.

«Le premier ministre se félicite de l’occasion qui lui est donnée de présenter ses arguments aux députés et leur rappellera qu’il n’existe pas de force politique plus redoutable que quand ils sont unis et concentrés sur les questions qui comptent pour les électeurs.»

Nouveaux appels à démission

Loin de mettre un point final au scandale qui plombe le gouvernement conservateur depuis six mois, la publication la semaine dernière d’un rapport administratif détaillant l’ampleur des violations des règles anti-Covid à Downing Street a suscité de nouveaux appels à la démission, annoncés au compte-gouttes.

Boris Johnson, lui-même visé par une amende (du jamais vu pour un premier ministre en exercice), a dit assumer «l’entière responsabilité de tout ce qui s’est passé» mais estimé devoir «continuer» son travail.

Le scandale, ainsi que la flambée des prix qui provoque une chute historique du pouvoir d’achat des ménages, a déjà fait chuter sa popularité, entraînant de lourds revers pour les conservateurs dans des élections locales début mai. Il s’est maintenu en mettant notamment en avant son rôle moteur dans la réponse occidentale à l’invasion russe de l’Ukraine.

