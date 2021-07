Suisse-Espagne dans la rue – Partout dans la ville, des fan zones de poche à l’étonnante ferveur populaire Seule l’équipe suisse de foot est capable, même dans la défaite, de réunir autant de gens debout pendant trois heures, devant des écrans trop petits pour le plein air. Thierry Mertenat

Genève, le 2 juillet 2021. Le quart de finale vu de la rue, quartier de la Jonction. FRANK MENTHA

Ce n’est plus une terrasse estivale, c’est le gradin d’un stade de foot, chez les populaires, avec des gens debout, qui applaudissent, sifflent l’arbitre et scandent le nom du gardien. Il porte un nom de saison – Sommer – on lui doit de maintenir son équipe dans le match jusqu’à la loterie cruelle des tirs au but. Grâce à lui et à ses camarades de jeu, près de trois heures de ferveur au ras du bitume ce vendredi soir à l’occasion du quart de finale contre l’Espagne.

Genève, le 2 juillet 2021. Le plus grand écran du centre-ville est au Jardin anglais. FRANK MENTHA

Les deux rives sont à l’unisson, des Grottes jusqu’à Carouge, des bords du lac à la Jonction, du monde partout, bien décidé à revivre ensemble le bonheur collectif du dernier lundi soir de victoire.