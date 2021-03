Solution – Participer à la reforestation en allant aux toilettes Le Genevois Noé Mage a lancé AirPQ, qui livre à domicile des rouleaux de papier-toilette recyclé. Pour chaque colis livré, un arbre est replanté en Équateur par une ONG. Aurélie Toninato

Noé Mage est le créateur de AirPQ, qui fournit à ses clients du papier-toilette produit à partir de fibres recyclées. Manon Philipin

«Le papier-toilette qui plante des arbres. Et qui n’en coupe pas d’autres. Et qui vient tout seul chez vous.» Noé Mage a visiblement le sens de la formule. Ce Genevois âgé de 30 ans s’est lancé il y a tout juste un an dans un projet plutôt insolite: livrer à domicile du papier-toilette recyclé et qui contribue à la reforestation. Ce diplômé en management et marketing explique qu’un article de presse a fait office de déclic: «On y apprenait que la Suisse faisait partie des plus gros consommateurs au monde de papier WC (lire encadré). Or, la production de ce produit a un impact non négligeable sur l’environnement, entre les produits chimiques et les quantités d’eau nécessaires à son blanchiment et la coupe massive d’arbres – on en coupe 27’000 par jour pour cet usage. J’ai eu envie de réfléchir à une alternative et j’ai créé la microentreprise AirPQ.»