Tunisie – Participation plus forte que prévu pour le vote sur la Constitution Les Tunisiens étaient appelés aux urnes lundi pour voter sur la nouvelle Constitution proposée par le président Kais Saied.

L’enjeu était surtout la participation, qui s’est établie à au moins 2,46 millions de votants et 27,54% des 9,3 millions d’inscrits, selon l’autorité électorale Isie. AFP

Près de 28% des électeurs, soit plus qu’attendu, ont voté lundi en Tunisie sur une nouvelle Constitution, qui renforce nettement les pouvoirs du président Kais Saied, avec le risque d’un retour de ce pays, berceau du printemps arabe, à un régime autoritaire.

«Entre 92 et 93%» des votants ont approuvé le projet de Kais Saied, a assuré à l’AFP le directeur de l’institut de sondage Sigma Conseil, Hassen Zargouni, sur la base de sondages sortis des urnes. Après l’annonce de cette estimation sur la télévision nationale, dans ce pays où l’abstention est habituellement très forte, entre 200 et 300 partisans du président ont afflué sur l’avenue Bourguiba au cœur de la capitale. «Kais, on se sacrifie pour toi», criaient certains en chantant l’hymne national.

Comme l’essentiel de l’opposition, dont le parti d’inspiration islamiste Ennahdha boycottait le scrutin, l’enjeu était surtout la participation qui s’est établie à au moins 2,46 millions de votants et 27,54% des 9,3 millions d’inscrits, selon l’autorité électorale Isie.

Crise économique

«Les électeurs étaient au rendez-vous avec l’Histoire et se sont dirigés en nombre très respectable vers les bureaux de vote», a commenté le président de l’Isie, Farouk Bouasker. Les votants étaient surtout «les classes moyennes les plus lésées, les adultes qui se sentent floués économiquement, politiquement et socialement», a analysé le directeur de Sigma Conseil.

La Tunisie, confrontée à une crise économique, aggravée par le Covid et la guerre en Ukraine dont elle dépend pour ses importations de blé, est très polarisée depuis que le président, élu démocratiquement en 2019, s’est emparé de tous les pouvoirs il y a un an.

Deux gros blocs ont voté «oui», a dit Hassen Zargouni, «la partie moderniste du pays», parfois nostalgique de Ben Ali et le «fan club» des soutiens inconditionnels de Kais Saied, surtout des jeunes de 18 à 25 ans. Dans les bureaux de vote de Tunis, l’affluence était supérieure à ce qui avait été escompté, selon les journalistes de l’AFP.

«Un grand espoir»

«Nous avons un grand espoir dans le 25 juillet. La Tunisie va prospérer à partir d’aujourd’hui», a dit à l’AFP Imed Hezzi, un serveur de 57 ans, montrant un doigt teinté à l’encre bleue, pour éviter toute fraude. Après avoir voté le matin, le président a appelé à approuver sa Constitution pour «établir une nouvelle République fondée sur la vraie liberté, la vraie justice et la dignité nationale».

Ennahdha a dénoncé des déclarations pouvant orienter le vote, représentant «une fraude au référendum». Cette nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Saied, accorde de vastes pouvoirs au chef de l’État, en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014.

Le président désigne le chef du gouvernement et les ministres et peut les révoquer à sa guise. Il peut soumettre au Parlement des textes législatifs qui ont «la priorité». Une deuxième chambre représentera les régions, en contrepoids à l’Assemblée des représentants (députés) actuelle.

L’opposition et de nombreuses ONG ont dénoncé une Constitution «taillée sur mesure» pour Kais Saied, et le risque de dérive autoritaire d’un président n’ayant de comptes à rendre à personne. Sadok Belaïd, le juriste chargé par Kais Saied d’élaborer la nouvelle Constitution, a désavoué le texte final, estimant qu’il pourrait «ouvrir la voie à un régime dictatorial». L’opposition avait appelé au boycott du scrutin, invoquant un «processus illégal» et sans concertation.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.