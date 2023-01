Plainpalais – Partez en vacances en Grèce grâce aux plats ensoleillés d’Emilios et Alexandros Les deux frères vous régalent de spécialités authentiques réalisées avec un grand talen Alain Giroud

Le restaurant Emilios, tenu par les frères Emilios Christoforou et Alexandros Christoforou Irina Popa

Emilios (et son fils) vous accueillent sur la terrasse, Alexandros s’agite en cuisine. Et le duo vous envoie en vacances en Grèce grâce aux spécialités de leur pays déclinées avec une authenticité réjouissante. Alors, pas d’hésitation, installez-vous et dégustez! Pour débuter, grignotez un triangle de pain pita grillé et saupoudré de sel pimenté. La perfection. Vous le tartinerez avec un tarama crémeux et parfumé, une merveille.