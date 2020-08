Plainpalais – Partez en vacances en Grèce grâce aux plats ensoleillés d’Emilios et Alexandros Les deux frères vous régalent de spécialités authentiques réalisées avec un grand talent. Alain Giroud

Emilios Emilios et Alexandros Christoforou proposent le meilleur de la cuisine grecque. Irina Popa

Emilios (et son fils) vous accueillent sur la terrasse, Alexandros s’agite en cuisine. Et le duo vous envoie en vacances en Grèce grâce aux spécialités de leur pays déclinées avec une authenticité réjouissante. Alors, pas d’hésitation, installez-vous et dégustez!

Pour débuter, grignotez un triangle de pain pita grillé et saupoudré de sel pimenté. La perfection. Vous le tartinerez avec un tarama crémeux et parfumé, une merveille.

Caviar d’aubergine fumé, bien entendu

Il accompagne aussi avec bonheur le caviar d’aubergine. Un vrai, à la saveur fumée comme il se doit. Arrosé d’une délicieuse huile d’olive assez douce et très aromatique, il est enrichi de noix concassées qui lui apportent une texture croquante. Sympa!

Pas question de zapper les feuilles de vigne. Farcies de riz, bien entendu. Elles enchantent par leur onctuosité et leur saveur délicate grâce à la même huile.

La salade grecque se compose des éléments traditionnels: feta, concombre, tomates. Alexandros les détaille en très gros dés offrant une mâche très agréable. Il ajoute des juliennes de salade verte et d’oignons rouges. L’assaisonnement n’est pas mièvre, mais franchement tonique. Bravo!

Après ces mezze remarquables, passons aux plats principaux. Poulet ou calamar? Mais les deux, évidemment! Le premier a été mariné au citron et à l’ail avant d’atterrir sur le gril. Il en ressort doré, très doré, presque noirci. Il a donc pris un sacré coup de soleil. Mais qu’il est bon! Il croustille, il fond en bouche…

Le calamar, lui, est franchement dodu. Il a passé sur le même gril et arrive, prétranché, joliment coloré et parsemé du même sel pimenté que le pain pita. Sa chair, tendre, résiste juste ce qu’il faut sous la dent. Son parfum iodé se mêle aux saveurs élégantes de l’huile d’olive. Les frites qui l’accompagnent sont honnêtes.

Certains prétendent que les desserts grecs sont très sucrés. C’est vrai, mais on craque! Le baklava aux amandes et au miel? Une tuerie! Moelleux et croquant, riche et léger à la fois, envoûtant.