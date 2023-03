Confiance au sein du couple – «Partager ses mots de passe, c’est accepter l’intrusion» Nombre de personnes dévoilent à leur partenaire leurs mots de passe pour les réseaux sociaux. Un spécialiste du couple et du cyberespace donne son avis. Léa Mabilon - «Le Figaro»

Pierre Nantas, psychothérapeute: «Les deux partenaires se pistent et se rassurent mutuellement, mais ce faisant, ils s’assujettissent l’un à l’autre.» GETTY IMAGES

«Beaucoup pensent que donner son mot de passe à son conjoint est une marque de grande confiance au sein du couple, mais c’est souvent un besoin de contrôler», estime d’emblée Pierre Nantas, psychothérapeute, spécialiste du couple et du cyberespace. Son analyse fait suite à une récente étude de l’entreprise informatique Express VPN, dévoilée par le quotidien français «20 minutes». À en croire les chiffres, plus de la moitié des Français et Françaises partageraient leurs identifiants (codes de téléphone, ordinateur et réseaux sociaux) avec leur partenaire.