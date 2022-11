Thune du cœur – Partage, pilier de l’aide alimentaire Troisième bénéficiaire de la Thune du cœur, la banque alimentaire Partage fournit une cinquantaine d’associations en nourriture pour les plus démunis. Julie

En 2021, l’association Partage a distribué quelque 1635 tonnes de nourriture et 155 tonnes de produits de première nécessité. LAURENT GUIRAUD

Partage, la banque alimentaire genevoise, est l’institution qui bénéficie de la plus grande part de la Thune du cœur, soit la moitié. Les deux autres associations, CausE et F.A.B., se partagent l’autre moitié cette année. Pourquoi? Parce que la banque alimentaire genevoise fournit plus d’une cinquantaine d’autres associations (voir lesquelles ici) avec de la nourriture et des produits de première nécessité qui sont donnés aux plus défavorisés.

En 2021, ce sont 1635 tonnes nourriture et 155 tonnes de produits de première nécessité qui ont été distribués. Soit de quoi nourrir 12’000 enfants et adultes par semaine. Une sacrée efficacité pour l’association qui compte quelque 45 salariés, dont 80% en réinsertion professionnelle.

Forte demande de cabas

Si les produits frais sont récoltés auprès des invendus mis à disposition par les magasins, les produits secs ou non alimentaires doivent être ajoutés par le biais de dons spécifiques – notamment lors des Samedis du partage – ou d’achats. La part des achats a notamment augmenté dès 2019, date à laquelle Partage s’est associée aux Colis du cœur pour la confection de cabas alimentaires et leur distribution sur trois sites, à la salle du Môle aux Pâquis, la rue Blavignac à Carouge et l’Église Pie X à Vernier.

Avec la pandémie et l’augmentation massive des personnes venues chercher ces cabas, cette activité est devenue pérenne. «Ceux qui viennent chercher ces cabas ne sont en général pas sans abri, mais sont soudainement passés sous le seuil de pauvreté et ont besoin d’un coup de pouce pendant un moment», résume Amélie Höllmüller, chargée de communication. C’est pourquoi un nouveau budget pour l’activité cabas est à trouver chaque année. En 2020, l’État a fait un don exceptionnel et unique de 5 millions pour permettre l’achat des denrées destinées aux colis. Ce budget a sensiblement augmenté ces deux dernières années pour arriver jusqu’à 7 millions cette année, provenant de la Loterie Romande et d’autres fonds privés: «La demande pour les colis est en hausse: de janvier à septembre 2022, le nombre de colis distribué par mois en moyenne est de 4760 par semaine, contre 4500 par semaine en 2021.»

Huiles, conserves et tétines

Les prochains Samedis du partage auront lieu les 25 et 26 novembre. Cinq cents bénévoles sont d’ailleurs encore recherchés pour l’opération… N’hésitez pas à les joindre à travers le site internet de Partage si vous vous sentez appelé par la mission. Particulièrement prisées sont les huiles végétales, de type colza, tournesol, olive, ainsi que les farines et conserves de légumes et de fruits, les couches, les serviettes hygiéniques. Mais «tout est utile», nous dit-on.

Aude Bumbacher, directrice de l’association CausE également bénéficiaire de la Thune du cœur, évoquait quant à elle le besoin criant en matériel pour bébé, notamment «biberons et tétines neufs, tire-lait, porte-bébé», qui ne vient pas forcément en tête au premier abord.

Comment faire un don? Vous pouvez glisser une thune – soit cinq francs – ou plusieurs dans le cochon tirelire répondant au doux nom de Jules posté à la réception de la Tribune (11 rue des Rois). Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 339 avec votre téléphone, message qui vous sera taxé 5 francs. Pour les dons plus considérables, voici les coordonnées pour effectuer un virement bancaire: Julie-La thune du cœur/UBS SA Numéro 0240-504482.01K IBAN: CH080024024050448201K BIC: UBSWCHZH80A Sans espérer rivaliser avec le montant spectaculaire de 200’000 francs récoltés en 2020 – année Covid qui a vu affluer les élans de solidarité –, nous souhaitons une excellente collecte 2022 à la Thune du cœur.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.