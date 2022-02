Élection présidentielle française – «Parrainer un candidat n’est pas synonyme de soutien politique» À dix jours de la date butoir, plusieurs candidats «poids lourds» n’ayant pas encore réuni les 500 signatures nécessaires pour briguer l’Élysée remettent en cause cette exigence. Yannick Van Der Schueren

Marine Le Pen et Eric Zemmour, comme Jean-Luc Mélenchon, qui selon les sondages totalisent à eux trois plus de 40% des intentions de vote, n’ont pas encore réuni les 500 signatures indispensables pour participer au scrutin présidentiel. AFP/ERIC PIERMONT

Ils sont à la peine. Marine Le Pen a même interrompu ses déplacements de campagne pour se consacrer à la récolte des fameux 500 parrainages indispensables pour entrer officiellement dans la course à l’Élysée. À l’approche de l’échéance du 4 mars, la présidente du Rassemblement national (RN) n’est pas la seule à être en difficulté. Plusieurs candidats, dont l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon et le polémiste Eric Zemmour qui ne disposent pas non plus des précieux sésames, dénoncent, comme leur rivale, un «système antidémocratique».