Reportage à la patinoire – Parole de supporter grenat: «C’est comme ça qu’on aime les VIP!» Les migrants qui ont effectué cet été un tour de Romandie à vélo étaient invités à découvrir un match de Genève-Servette aux Vernets. Thierry Mertenat

Une tribune VIP à l’unisson et bien dans son match. Les migrants présents aux Vernets savent communiquer le plaisir ressenti au bord de la glace. LAURENT GUIRAUD

Ce soir-là, Genève-Servette a perdu à la maison. Peu importe la date, le score et le nom de l’adversaire. Les Grenat alignent les défaites en ce moment. Ils s’en remettront, le championnat est encore long. Dans les tribunes, en revanche, ce même soir, on fêtait une sacrée victoire: celle de l’intégration par le sport.

Vœu souvent pieux. La formule plaît beaucoup. En Ville de Lancy, on aime les deux: les mots et les actes. La législature en cours s’emploie à les décliner dans le bon sens. Il est concret et conduit tout droit aux Vernets.

L’oiseau mascotte de Genève-Servette est venu saluer cette tribune VIP pas comme les autres. LAURENT GUIRAUD

Zone VIP, dans le virage sud, rien que ça. «On avait demandé à être du côté des populaires, on s’est retrouvés avec des bracelets imprimés au poignet et deux rangées de fauteuils rien que pour nous», résume, vaguement gêné, l’un des instigateurs de la sortie en groupe, Olivier Carnazzola, le chef du Service des sports de la Ville de Lancy, en soulignant la générosité de l’accueil proposé.