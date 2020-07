Tourisme en montagne – Parmi les lieux emblématiques, le lac Bleu cartonne Les touristes, de Suisse et de l’étranger, sont plus nombreux à venir dans ce joli coin près d’Arolla (VS), qui attire autant les marcheurs aguerris que les familles. Angelica Zermatten

Les touristes viennent de très loin pour admirer les charmes du Lac Bleu d'Arolla (VS). Darrin Vanselow

Certains lieux, qui étaient déjà emblématiques, attirent encore plus de touristes cette année. C’est le cas du lac Bleu, à Arolla, dans le val d’Hérens, facilement accessible. Cet attrait s’illustre dès le parking. Il est 10 h 15 et il ne reste que quelques places vides. Les véhicules, autres que valaisans, proviennent de Neuchâtel, Vaud, Lucerne, Argovie, Genève et du Jura, mais encore de France, Belgique, Espagne ou des Pays-Bas.