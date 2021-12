Guy Parmelin sur les mesures Covid – «Nous ne pouvons pas refuser la liberté aux personnes vaccinées»

Guy Parmelin rappelle que le Conseil fédéral veut éviter autant que possible un confinement, même partiel.

Les personnes non vaccinées doivent s’attendre à ce que leurs libertés soient réduites pour longtemps, selon le président de la Confédération Guy Parmelin. L’évolution de la pandémie pourrait nécessiter que la règle des 2G reste en vigueur dans le domaine des loisirs.

Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi de nouvelles mesures sanitaires. Une variante prévoit la généralisation de la règle dite des 2G, à savoir limiter aux seules personnes vaccinées ou guéries l’accès aux restaurants ainsi qu’aux espaces culturels, sportifs ou de loisirs.

«Nous ne pouvons pas refuser la liberté aux personnes vaccinées parce que beaucoup ne le sont pas encore, estime Guy Parmelin. Avec leur vaccination et le rappel, les personnes vaccinées ont tout fait pour se protéger et protéger les autres et ralentir la pandémie»

Si la situation continue à se dégrader dans toute la Suisse, les autorités pourront agir immédiatement, indique Guy Parmelin dans une interview à la «SonntagsZeitung». Avec le variant Delta, la situation n’est actuellement pas encore telle qu’il faille introduire immédiatement des règles valables pour tous, ajoute-t-il en défendant la position du Conseil fédéral.

Questions ouvertes autour d’Omicron

Quant au variant Omicron, on en sait encore trop peu, rappelle le ministre. Certaines indications suggèrent qu’il est beaucoup plus contagieux, mais il n’y a pas encore suffisamment d’indices sur sa dangerosité, précise-t-il.