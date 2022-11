En cas de pénurie grave de gaz – Parmelin monte le chauffage de 19 à 20 °C Le Conseil fédéral précise les interdits, restrictions et contingentements qu’il pourrait manier si l’on vient à manquer de gaz. Dont une surprise. Lise Bailat

Le conseiller fédéral Guy Parmelin affirme que le risque de pénurie de gaz reste bas pour l’instant et que la Suisse est bien préparée. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Comparé à la fin de l’été, on sent un brin de détente sur le front énergétique. «La bonne nouvelle, c’est que le risque de pénurie de gaz reste bas pour cet hiver, même s’il ne peut être exclu», a affirmé le conseiller fédéral Guy Parmelin, ce mercredi, à Berne.

La Suisse se prépare à tous les scénarios. Le chef du Département de l’économie a dévoilé le détail des mesures qui seraient imposées en cas de grave pénurie de gaz. Grave, c’est-à-dire? «S’il devait y avoir une rupture d’approvisionnement ou un rationnement chez nos voisins, il faudrait agir immédiatement», indique le ministre UDC.

Voici les étapes prévues par le Conseil fédéral en cas de pénurie de gaz. DR

Entièrement dépendante de l’étranger pour le gaz, la Suisse pourrait encore s’en sortir avec une livraison couvrant 70% à 80% de la demande habituelle, juge Urs Näf, de l’Office fédéral de l’approvisionnement économique. Au-dessous, il faudrait sortir les gros moyens. «Notre préoccupation centrale est la stabilité du réseau. En cas de pénurie, tous les consommateurs devraient réagir rapidement», précise Guy Parmelin.

«Le but est que la population et l’économie puissent se faire une idée de ce qui se passerait en cas de pénurie.» Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge de l’Économie

Les ordonnances prévoient une liste d’interdictions et de rationnements et des possibilités de contingentements. Rien de gravé dans le marbre: ces mesures pourraient même être appliquées de manière différenciée selon les régions du pays. «Le but est que la population et l’économie puissent se faire une idée de ce qui se passerait», explique le ministre.

Adieu le wellness

Les ménages, qui consomment 40% du gaz utilisé en Suisse, devraient réduire la voilure. Dans les logements, la température maximale passerait à 20 °C. Dans le projet d’ordonnance, elle était de 19 °C, mais les sept Sages ont changé d’avis. «Il s’agit d’un réglage standard qu’on peut mettre en œuvre et mesurer facilement», explique d’abord Guy Parmelin. Chez lui, 20 °C, c’est le numéro 3 sur le bouton du radiateur. Pressé de questions, l’UDC évoque encore une évolution de la réflexion du Conseil fédéral et finit par mettre sur la table un argument juridique: selon le Tribunal fédéral, au-dessous de 19 °C, un défaut de la chose louée peut être invoqué.

«Il n’y aura pas des policiers avec des thermomètres pour contrôler toutes les maisons.» Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge du Département de l’économie, de la formation et de la recherche

Et si une propriétaire ou un bailleur ne respecte pas cette limite? Le Département de l’économie étudie encore la possibilité d’introduire des amendes d’ordre. Mais le Vaudois prévient: «Il n’y aura pas des policiers avec des thermomètres pour contrôler toutes les maisons.» Précisons que cette limite ne vaudrait que pour les ménages qui se chauffent au gaz et que les hôpitaux et maisons de soins font exception.

Plutôt que les 19 °C proposés en consultation, les ménages et entreprises qui chauffent au gaz devront se limiter à 20 °C en cas de pénurie grave. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Autres mesures que le Conseil fédéral pourrait prendre en cas de pénurie grave de gaz: l’interdiction des piscines, saunas, des appareils de nettoyage à haute pression ou encore des tentes chauffées à l’air chaud.



Pas d’exception dans l’industrie

Pour l’économie, la pilule est amère. En cas de pénurie grave, les entreprises seraient les principales cibles – avec les écoles – du contingentement par l’État, quel que soit leur secteur d’activité. «Ces contingentements entreraient en force avec effet immédiat pour vingt-quatre heures, avec possibilité de prolongation», détaille Guy Parmelin.

En cas de contingentements, tout le monde sera concerné sauf: les ménages, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, la police, les sapeurs-pompiers, les entreprises assurant l’approvisionnement en eau potable, l’approvisionnement en énergie, l’épuration des eaux usées et l’élimination des déchets, et les exploitants de chauffage des aiguillages du réseau ferroviaire national. KEYSTONE

Lors de la consultation sur ces ordonnances, une partie des entreprises ont fait valoir qu’elles ne peuvent tout simplement pas fonctionner avec moins d’énergie pour des raisons techniques. L’Union suisse des arts et métiers a proposé que les branches qui s’engagent à économiser du gaz en amont soient ensuite exemptées des contingents.

Le Conseil fédéral rejette cette idée. Il veut mettre toutes les entreprises à la même enseigne, qu’elles aient fait des efforts d’économie avant ou pas, que leur production dépende du gaz ou pas. «Plus il y a d’exceptions, moins le contingentement est efficace», fait remarquer le gouvernement dans son argumentaire. Mais il annonce la création d’un système qui permettra aux entreprises d’échanger des contingents de manière libre. Le Département de Guy Parmelin étudie aussi la possibilité de couper totalement le raccordement au réseau de gaz de certains gros consommateurs pour une courte période pour économiser de grandes quantités. On recherche des volontaires.

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.