Initiative «correctrice» – Parmelin échoue à calmer le jeu sur les exportations d’armes Le Conseil fédéral veut mieux encadrer le commerce de guerre. Mais en se laissant la possibilité de décider seul, il risque la sanction du peuple. Florent Quiquerez Berne

Guy Parmelin n’a-t-il pas donné suffisamment de gages aux auteurs de l’initiative? Keystone

En temps normal, les propos du Conseil fédéral auraient été bus comme du petit-lait par les milieux antimilitaristes. Afin de contrer l’initiative populaire dite «correctrice», il propose un contre-projet ambitieux dans lequel il affirme vouloir durcir les conditions pour l’exportation de matériel de guerre. Mais cela ne suffit pas à satisfaire ses adversaires. Guy Parmelin reste face au spectre d’une votation.

Pourtant, le ministre de l’Économie se montre ambitieux. Il est prêt à supprimer le commerce d’armes avec les pays qui violent gravement et systématiquement les droits de l’homme. Il interdit aussi les exportations dans les pays en proie à la guerre civile. Enfin, pour que le peuple ait son mot à dire sur toute tentative d’assouplissement des critères d’autorisation, il propose de les inscrire dans la loi, ouvrant ainsi la porte au référendum, et à une possible votation. «Ce contre-projet prend en considération les trois objectifs principaux du comité d’initiative», se réjouit le Conseil fédéral.