Lettre du jour – Parlons vaccination Opinion Courrier des lecteurs

keystone

Genève, 18 avril

L’éditorial «Un message brouillon sur le vaccin», paru le 16 avril, était intéressant à lire. Il dénonce la «maladresse dans l’information délivrée aux Genevois» par les autorités cantonales et les «messages approximatifs» qui risquent de «renforcer involontairement les doutes de la population sur les vaccins». Effectivement, les journaux, y compris la «TdG», contribuent à semer les doutes sur les vaccins, les informations officielles sur la vaccination sont incomplètes, et les changements de priorités et de stratégies génèrent de la confusion.

La transparence pourrait être améliorée, et rien n’est plus démocratique qu’une information approfondie et factuelle.

Alors pourquoi ne pas mettre à disposition du public et de la presse des histogrammes et graphiques avec certaines informations, par exemple pour chaque classe d’âge, les personnes qui habitent dans le canton, celles inscrites pour la vaccination, celles avec attestation de vulnérabilité, et celles déjà vaccinées parmi les vulnérables et non vulnérables (de chaque classe)?

Ceci pourrait permettre à tout le monde de se poser des questions dans un temps utile (et non pas 4 mois après le début des inscriptions pour la vaccination), au sujet par exemple de pourquoi il n’y a pas assez d’inscriptions dans une classe d’âge ou dans l’autre, comment mieux cibler le message, et comment certaines informations influencent le taux d’inscriptions dans une classe ou l’autre.

Cela permettrait également aux personnes qui attendent de se faire vacciner de pouvoir estimer leur position dans la liste d’attente, qui aujourd’hui est d’environ 30’000 unités plus grande qu’il y a un mois (seulement 10% de la population a reçu 2 doses).

Le Covid-19 est en train de bousculer la vie de nous tous, et surtout des plus faibles. La vaccination de la majorité de la population est probablement la seule manière d’en sortir. Sur la vaccination il nous faut un baromètre quotidien plus précis et une information basée sur les faits et non pas sur les doutes irrationnels.

Prof. Sandra Citi

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.