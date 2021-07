Encre bleue – Parlons une fois sparadrap Opinion Julie

Cet été, quand le temps veut bien être au beau et chaud, nous croisons dans les rues des personnes qui se baladent en exhibant fièrement un petit sparadrap blanc à l’épaule. Est-ce un nouveau signe de ralliement? Presque. La marque indique clairement que ceux qui la portent viennent d’aller se faire piquer.

Ils n’ont pas eu droit aux caméras pour immortaliser la scène, comme cela se pratiquait au début de la campagne de vaccination pour inciter la population à faire de même. Alors ils montrent leur sparadrap blanc. En espérant, peut-être, que ça fasse boule de neige… D’autres portent un sparadrap au pli du coude. Preuve qu’ils ont aussi été piqués. Mais dans l’autre sens!

Car rien ne leur a été injecté. On leur a plutôt pompé du liquide dans la saignée. Du sang, donc. Oh, pas trop, tout de même! Juste de quoi remplir une poche de ce précieux or rouge qui soulagera les malades ou les accidentés en attente de transfusion.

On ne le dira jamais assez, donner son sang est un geste de solidarité qui ne coûte rien quand on a la chance d’être en bonne santé. Et ça ne fait même pas mal! À peine une petite piqûre… Après, que du bonheur: on reste allongé le temps qu’il faut dans un transat rembourré, on se fait dorloter par un personnel adorable qui vous sert ensuite une petite collation, sourire en plus.

C’est pourquoi il est bon de répondre à l’appel urgent lancé par le Centre de transfusion sanguine des HUG. Car contrairement à nos cours d’eau qui débordent de partout, ses réserves sont au plus bas. Allons donc les refaire en donnant notre sang et repartir de là avec un petit sparadrap blanc. Signe de ralliement…

