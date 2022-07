Sorties cinéma – Parlez-vous Minion avec Bastian Baker ou d’amour avec Park Chan-wook? Se bidonner avec les gélules jaunes d’«ll était une fois Gru» ou sangloter avec la passion naufragée de «Decision to Leave», c’est toujours de l’émotion. «Kampai!» Cécile Lecoultre

Bastian Baker prête sa voix aux «Minions 2: Il était une fois Gru». Une occasion rare pour lui de se montrer démoniaque! Gros rires. UIP / DR

«Les Minions 2: Il était une fois Gru», le retour des gélules jaunes

Dérivés de «Moi, moche et méchant» (2015), les Minions, comme d’autres seconds rôles en animation, ont pris l’ascendant sur les vedettes. Un premier essai centré sur ces petites gélules jaunes en salopette, se dispersait en amusantes saynètes. Plus homogène, cet épisode sacre le parfait équilibre entre un scénario qui pétarade son disco vintage en pattes d’eph, et de jouissifs apartés de minions pétants de naïveté.

Produit par les Parisiens Mac Guff et les Américains d'Illumination, l'ode à la gentille méchanceté puise dans cette double ascendance une saine loufoquerie qui décoiffe les brushings 70's les plus laqués. Dans leur première aventure en solo – façon de parler, puisque la famille s'agrandit sans cesse –, les Minions avaient pu décevoir par leur incohérence narrative, griffe de leur désordre incarné.

Drôlerie infectieuse

Cette fois, les pastilles hilarantes s’intègrent avec fluidité dans le propos, d’autant que Gru, toujours en période formative, cachetonne avec sa petite armée de complices à la drôlerie infectieuse. Il s’agit pour le gamin d’intégrer un groupe de loubards dans les années 70, réputés pour leur sens vicelard de la musique disco et leur cruauté crasse.

A noter d’ailleurs, la bande-son très soignée qui réserve quelques hymnes d’époque propres à ranimer la mode des imprimés fleuris et autres boules scintillantes. De Diana Ross aux Carpenters et autre Nancy Sinatra, c’est «Instant Karma»… De quoi introduire le musicien vaudois Bastian Baker au cinéma. En affreux jojo sous le label Vicious 6, il se royaume dans le registre satanique, tandis que le Français Gad Elmaleh s’amuse dans cette version tordue de l’enfance de Gru. Et tout le monde rigole…

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Decision to Leave», valse hésitation entre film noir et mélodrame

«Decision to leave», à la cinéphilie cadrée à chaque plan, évoque à la fois «Vertigo» d’Alfred Hitchcock, et «In the Mood for Love» de Wong Kar-wai. Mais n’atteint jamais ces sommets. Filmcoopi



Un fonctionnaire des services de l’immigration à Busan tombe d’une falaise. Sa veuve est interrogée par l’inspecteur Hae-joon, confie son passé de Chinoise manipulée, la brutalité de l’époux, ses malversations. Le flic doute… Lui-même mal marié à une épouse ennuyeuse, insomniaque solitaire, il fantasme beaucoup sur la beauté de la jeune femme et sa potentielle culpabilité.

Film très précis sous couvert de flou artistique, «Decision to Leave» a valu le prix de la mise en scène au réalisateur Park Chan-wook, et ce n’est pas volé. En cinéphile, le Coréen croise le polar d’amours toxiques «Vertigo» (1958), d’Alfred Hitchcock, avec une suavité volcanique évoquant «In the Mood for Love» (2000), de Wong Kar-wai. En vérité, l’alliage produit un «beau grand long film» qui n’atteint aucun de ces sommets.

Calé sur Mahler

À la cinquantaine, ce cinéaste a émoussé ses rages du début de XXIe siècle, quand il filmait «Old Boy». Le radoucissement n’implique pas la mollesse mais envisage d’autres cruautés plus esthétiques. Le scénario est calé sur la 5e Symphonie de Mahler, vigoureuse et poignante. Pourtant l’osmose musicale reste empêchée par la satanée enquête de l’inspecteur Hae-joon. C’est la singularité de ce film noir mené en valse-hésitation.

Rien n’est laissé au hasard dans cette traque aux indices que devient «Decision to leave»… Filmcoopi

La logique finit par l’emporter après un marathon d’entourloupes mémorielles et autres trouvailles photogéniques. Encore heureux que Marcel Proust ne connaissait pas les SMS, Park Chan-wook ne s’en serait jamais remis, lui qui sort tout l’arsenal de la technologie moderne pour patiner son film d’indices brumeux troublants.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Chroma» se chercher dans les reflets de l’autre

«Chroma», du Neuchâtelois Jean-Laurent Chautems. Cineworx /DR

Réalisé par le Neuchâtelois Jean-Laurent Chautems, «Chroma» ambitionne de creuser sous la surface deux personnages qui résistent. En apparence, Claire semble extravertie mais cette spontanéité cache une profonde mélancolie. Quand elle emménage dans un nouvel appartement, la jeune femme trompe sa solitude en matant ses voisins, et plus particulièrement Alain, sujet à d’étranges phobies.

Note: Pas vu •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

