Cycle menstruel – «Parler des règles, c’est donner plus de place aux femmes» Alors qu’une loi en Floride prévoit – entre autres – d’interdire aux moins de 12 ans toute discussion sur les menstruations, parlons-en avec quatre Vaudoises. Catherine Cochard

Pour Louise Botti Balaguer, 18 ans, nommer les règles est important, pour leur donner de la visibilité et montrer que «ça n’est pas un problème». Jean-Paul Guinnard

De quels stratagèmes n’a-t-on pas usé pour éviter d’aborder la question des règles! Bien que le sujet concerne au moins la moitié de la population, que d’efforts pour tourner autour du pot… Une éviction langagière, avec une ribambelle de mots et d’expressions – ragnagnas, Anglaises, bringues, traversée de la mer Rouge… – pour ne pas prononcer le mot. Visuellement aussi, tout est bon pour éviter la vue du sang. On ne compte plus les publicités qui vantent l’absorption des protections hygiéniques, en usant d’un liquide bleu pour évoquer l’écoulement périodique…