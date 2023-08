Parler cuisine – Faire le poireau ou poireauter De nombreuses expressions sont inspirées par la cuisine, les plats et leurs ingrédients. Petit tour de ces idiotismes populaires et gastronomiques. Olivier Bot

Faire le poireau les uns à côté des autres. DR

Quand l’attente est longue et que la patience est presque à bout, c’est que l’on a fait le poireau ou que l’on a poireauté. Le poireau est devenu synonyme d’attente. On ne sait pas quand. Mais les jardiniers savent que le poireau reste en jauge (la butte de terre artificielle levée pour y planter le bulbe) du début de l’hiver au printemps suivant. Sa verticalité passive pendant des semaines a inspiré une comparaison avec l’attente vaine de l’amoureux transi dont la dulcinée ne se pointe pas. Toujours vert, le vieux galant peut aussi avoir le poireau, ce qu’attestent des écrits du XVIIe siècle déjà. On peut poireauter à cause de quelqu’un ou de quelque chose. On peut ainsi poireauter au téléphone, quand une musique insupportable comble la longue attente d’un interlocuteur. C’est d’ailleurs le seul cas où faire le poireau peut se pratiquer assis.

Cette attente «en poireau», tout droit sans bouger, a aussi été associée à quelques métiers où l’on poireaute en effet droit comme un «i» ou comme la tige de la plante potagère. C’est le cas des huissiers postés «en poireau» à la porte d’une salle de palais, des laquais dans de grandes maisons, ou des gardes et des plantons, dont le métier consiste à se tenir droit dans l’attente d’une relève, d’une porte à pousser ou à refermer.

L’expression convient aussi, par analogie avec celle du galant attendant en vain, aux quémandeurs et solliciteurs qui font le «pied de grue» et prennent racine devant la porte d’une antichambre ou d’un magasin. Le poireau peut donc se rencontrer dans un salon, une caserne ou un palais, sous un balcon voire dans la rue et, bien sûr, au jardin. D’autres expressions ont été soufflées par notre plante inspirante, que la décence et la discrétion nous obligent à ne pas évoquer ici. Inutile donc de poireauter pour en savoir plus. On n’en dira pas plus.

