Renforcement des contrôles – Parcage sur les places de livraison: Genève serre la vis Une action de sensibilisation sur l’utilisation abusive des places réservées aux livraisons sera menée dès lundi. Elle sera suivie d’une intensification des contrôles.

Les véhicules privés ne pourront plus se parquer impunément sur les places de livraison à Genève. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’utilisation abusive des cases de stationnement réservées aux livraisons péjore l’activité des professionnels. Le département genevois des infrastructures (DI) est déterminé à en restaurer le bon usage. Une action de sensibilisation sera menée dès lundi par le Service du stationnement de la Fondation des Parkings. Elle sera suivie d’une intensification des contrôles.

Les cases jaunes, dites «de livraison» avec deux diagonales qui se croisent et les lignes jaunes interrompues par des «X» sont des emplacements interdits au parcage, de jour comme de nuit, rappellent le Canton et la Fondation des parkings jeudi dans un communiqué. Destinées prioritairement aux professionnels, elles permettent l’arrêt de véhicules pour charger, décharger des marchandises ou laisser monter et descendre des passagers.

S’il n’est pas permis d’y stationner (art. 79a Ordonnance sur la signalisation routière), une tolérance de vingt minutes était jusqu’à présent appliquée par les services de contrôle du stationnement. Force est toutefois de constater que ces cases ne sont pas utilisées à bon escient et sont souvent occupées par des véhicules privés pendant une longue durée.

Tolérances modifiées

Leur mauvaise utilisation entrave l’activité des professionnels, engendrant un encombrement inutile du trafic et des pertes économiques pour les entreprises. Aussi, les tolérances sur ces cases seront modifiées et les contrôles renforcés, dès le 10 octobre prochain.

Pour les véhicules de professionnels, la durée d’arrêt tolérée reste de vingt minutes au maximum, au-delà desquelles l’utilisateur s’expose à une verbalisation. Cette durée peut être doublée après accord avec l’agent en charge du contrôle, en cas de chargement/déchargement de marchandises conséquent.

Amendes exponentielles

Pour les privés en revanche, seul le chargement/déchargement de marchandises ou l’embarquement/débarquement de passagers est autorisé sur ces emplacements. Tout particulier qui ne démontre pas qu’une telle activité est en cours est susceptible d’être amendé selon les règles suivantes: 40 francs pour un stationnement jusqu’à 2 heures, 60 francs entre 2 et 4 heures, et 100 francs au-delà de 4 heures.

Ce renforcement des contrôles sera précédé, durant tout le mois de septembre, d’une campagne de sensibilisation sur le terrain.

ATS

