Coronavirus – Paris totalement masqué et l’Allemagne craint le pire La France vient de rendre le port du masque obligatoire dans sa capitale, l’Allemagne craint une flambée de contaminations. Et le monde entier tente de s’adapter.

«Nous avons tous bénéficié de libertés et d’une protection relative contre les aérosols pendant l’été» a souligné Angela Merkel. Keystone 1 / 1

Depuis 08h00 (06H00 GMT) vendredi, le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Paris sous peine d’une amende de 135 euros. La mesure concerne tous les piétons, de même que les motards. À la demande de la mairie, les cyclistes et les adeptes du footing en ont été exemptés.

Il s’agit «d’apprendre à vivre avec le virus», a commenté le président Emmanuel Macron. Dans l’est, le masque est aussi désormais obligatoire à Strasbourg et dans les communes de plus de 10.000 habitants. Paris est considérée comme une zone à risque par plusieurs pays: la Belgique vient de l’ajouter à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins d’un dépistage au retour.

«Encore plus difficile»

La chancelière allemande Angela Merkel a dit vendredi s’attendre à une évolution de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus «encore plus difficile» en automne et en hiver.

«Nous avons tous bénéficié de libertés et d’une protection relative contre les aérosols pendant l’été», grâce à la «vie en plein air», a-t-elle souligné, mais la donne risque désormais de changer.

L’Allemagne va faire passer à au moins 50 euros les amendes pour non-port du masque et renforcer les contrôles afin de s’assurer du respect des périodes de quarantaine.

C’est aux États-Unis que le virus a été le plus meurtrier. Un nouveau palier a été franchi jeudi avec 180’857 morts pour 5’869’692 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. En 24 heures, le coronavirus a tué 931 personnes supplémentaires.

Ce qui n’a pas empêché le président Donald Trump, qui a accepté jeudi l’investiture républicaine pour briguer un second mandat, de vanter son action face au Covid-19 et de prédire l’éradication prochaine de la maladie, dans un discours combatif. «Nous produirons un vaccin avant la fin de l’année, et peut-être même plus tôt!» a-t-il promis devant ses partisans à Washington. La pandémie a fait au moins 832’336 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP vendredi à 11h00 GMT.

«La maladie de la solitude»

Après presque six mois de fermeture, le MoMA, le musée d’art moderne new-yorkais, a été jeudi le premier grand musée de cette ville à rouvrir ses portes. Pour le plus grand bonheur de ses rares visiteurs, la jauge étant limitée à 100 personnes par heure. «J’aime quand il n’y a pas trop de monde», savoure Alan Orenbuch, 66 ans.

En Amérique latine – la région du monde comptant le plus grand nombre de contaminations -, l’activité reprend à Bogota, où les embouteillages ont refait leur apparition: les huit millions d’habitants de la capitale colombienne ont été autorisés à reprendre leurs activités après plus de cinq mois de confinement. Un assouplissement fondé sur l’utilisation généralisée du masque.

En Argentine, la ville de Buenos Aires a voté jeudi une loi assurant un «droit à l’adieu» pour les patients atteints de formes graves du Covid-19, qui meurent souvent dans la solitude. Un proche âgé de 18 à 60 ans pourra ainsi accompagner le malade en phase terminale.

«On a défini le coronavirus comme la maladie de la solitude. Il existe de nombreux cas où les proches ressentent que leurs êtres chers sont morts de se sentir trop seuls», a expliqué l’initiateur du projet de loi, le député Facundo del Gaiso.

Mesures renforcées et arrestations

La Corée du Sud a décidé de renforcer les mesures destinées à juguler l’épidémie à compter de dimanche dans la région du grand Séoul, où vit la moitié de la population de ce pays de 52 millions d’habitants.

Les installations sportives en salle seront fermées et les cafés franchisés, qui font partie intégrante de la vie quotidienne des Sud-Coréens, ne pourront servir que des plats à emporter. «Veuillez annuler tout rendez-vous et rentrer directement chez vous après le travail», a demandé le ministre de la Santé.

La Corée du sud avait réussi à maîtriser une première vague de l’épidémie au travers d’une stratégie de tests et de traçage, mais depuis mi-août de nouveaux foyers épidémiques sont apparus, la plupart liés à des églises protestantes.

Près de 5800 personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions pénales en lien avec le Covid-19 ont été arrêtées en Chine depuis janvier, selon le parquet national.

Certaines sont accusées d’avoir organisé des collectes de fonds trompeuses, des ventes d’équipements médicaux défectueux, fait de fausses déclarations sur leur état de santé ou dissimulé leurs déplacements. D’autres faits sont plus graves, comme cet homme frappant à mort un client d’un supermarché qui lui demandait de porter un masque ou cet autre tuant au couteau un agent lors d’un contrôle de température.

Plus de 832’000 décès dans le monde Afficher plus La pandémie causée par le nouveau coronavirus a fait au moins 832’336 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 13h00. Plus de 24’509’180 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie et au moins 15’772’000 sont aujourd’hui considérés comme s’étant soldés par une guérison. Sur la journée de jeudi, 5’708 nouveaux morts et 278’551 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1’057 nouveaux morts, le Brésil (984) et les États-Unis (931). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 180’857 morts pour 5’869’692 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 118’649 morts pour 3’761’391 cas, le Mexique avec 62’594 morts (579’914 cas), l’Inde avec 61’529 morts (3’387’500 cas) et le Royaume-Uni avec 41’477 morts (330’368 cas).

ATS/NXP