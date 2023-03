Football – Paris sorti par le Bayern et l’improbable Choupo-Moting Le PSG a connu une nouvelle désillusion continentale. Les champions de France ont été éliminés en 8e de finale de Champions League par le Bayern Munich (2-0; aller 1-0). Robin Carrel

Le but d’Eric Maxim Choupo-Moting face à son ancien club. AFP

C’est souvent le tube de la fin de l’hiver: le Paris St-Germain et ses millions sortent par la petite porte de la course à la «Coupe aux grandes oreilles», le trophée après lequel courent les investisseurs qataris depuis leur arrivée dans la Ville Lumière. Cette fois, Kylian Mbappé, Lionel Messi et compagnie auront moins de regrets que lors des habituels «remontadas». Une bonne vingtaine de minutes à l’aller et une première mi-temps réussie au retour ne sont pas suffisants à ce niveau là de compétition.

Le débat fait rage en France depuis de longues semaines. Le PSG est-il meilleur avec ou sans Neymar, absent sur blessure jusqu'en fin de saison? Il s'avère que tout le monde avait raison et tort. Parce que la phalange de Christophe Galtier était certainement mieux en place mercredi soir que lorsque son artiste brésilien était sur le pré ces dernières semaines. Mais il a aussi manqué une étincelle de génie aux Parisiens pour réussir à franchir l'arrière-garde bavaroise. Car Kylian Mbappé a été parfaitement muselé et Lionel Messi a subi un traitement plutôt costaud, avant de s’éteindre progressivement.

Quand ils ont réussi à jouer dans le bon sens, les Français se sont heurtés à Yann Sommer (2e et 25e, bien aidé par Matthijs de Ligt, déjà). Et quand ils n'ont pas réussi, ils ont pu compter sur une sortie balle au pied inconsidérée du gardien de l'équipe de Suisse, qui s'est fait chiper le ballon par Vitinha. Le Portugais a cru marquer dans le but vide (38e), mais de Ligt a surgi de nulle part pour dégager le ballon juste avant la ligne. Sommer s’est fait pardonner d’un arrêt superbe sur une tête de Sergio Ramos (64e).

Afficher plus Le carton rouge de Romero. AFP Dominée à l'aller par le Milan AC (0-1), l'équipe londonienne n'a pas fait grand-chose pour renverser le sort de son 8e de finale de Champions League. Les Milanais sont venus arracher un 0-0 qualificatif en Angleterre. Les Lombards ont largement mérité leur ticket pour les quarts de finale. Ils avaient un but d'avance, mais ce sont eux qui se sont montrés les plus entreprenants au Tottenham Hotspur Stadium. Seules des escarmouches de Kane (34e et 94e) et de Hojbjerg (64e) ont permis d’y croire un peu. La troupe d'Antonio Conte n'a pas ressemblé à celle qui a enchaîné les bons résultats en Premier League, alors que le coach italien était absent pour raisons médicales. L'affaire a définitivement été entendue quand Romero a été expulsé à un quart d’heure de la fin, après une agression sur Hernandez et un deuxième avertissement mérité.

Pendant ce temps-là, le Bayern Munich n'a d'abord pas fait grand-chose à part s'appuyer sur son but d'avance de l'aller. Les Allemands ont aussi bénéficié des quelques coups du sort dans le camp adverse, puisque Paris a perdu son capitaine Marquinhos à la 36e. Le Brésilien avait débuté le match blessé aux côtes et n'a pas supporté un nouveau choc. Pire, son remplaçant dans l'axe de la défense Nordi Mukiele a lui aussi dû renoncer, pendant la mi-temps! Il y a des soirs comme ça.

Le «Rekordmeister» aurait tout de même pu prendre une longueur d'avance supplémentaire, mais Eric Maxim Choupo-Moting semblait en avoir décidé autrement. L'ancien attaquant parisien a contré deux tirs de ses coéquipiers (42e et 51e) qui prenaient le chemin des filets. A la 53e, l'international camerounais était sûr d'avoir ouvert le score, mais un geste, dans la foulée, de Thomas Müller a obligé l'arbitre-assistant à annuler le but pour un hors-jeu.

«Choupo» a fini par régler la mire et qualifier les siens à la 61e, servi sur un plateau par Goretzka à la suite d’une gourmandise de Marco Verratti devant ses 16 mètres. Les remplaçants Joao Cancelo et Serge Gnabry se sont alliés pour concocter le 2-0 de la sécurité à la 89e.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.