Zones à risque – Paris et le sud-est de la France sur la liste rouge de l’Allemagne En raison du regain de la pandémie de coronavirus, les voyageurs devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine à leur retour. Virginie Lenk

Les voyageurs allemands de retour de Paris ou de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devront effectuer un test et s’isoler durant quatorze jours. keystone-sda.ch

Pour les vacanciers allemands, fini l’insouciance des plages de Nice et Cannes ou des balades en bateau-mouche à Paris. Sur le qui-vive face à une menace croissante de deuxième vague, Berlin a placé lundi soir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Paris Île-de-France en zones à risque en raison du regain de la pandémie en France. Le nombre des nouvelles infections au Covid-19 dépasse dans ces régions le plafond allemand de 50 cas pour 100’000 habitants sur sept jours, explique le Ministère allemand des affaires étrangères. Les derniers chiffres officiels français font état de 130 cas dans les Bouches-du-Rhône et 100 cas à Paris.