Visite de Macron en Chine – «Paris espère convaincre Xi Jinping de ne pas soutenir Moscou» Le président français débute mercredi une visite de trois jours en Chine. L’Ukraine figure en haut de l’agenda, mais les experts appellent à ne pas oublier Taïwan. Théophile Simon

Emmanuel Macron et Xi Jinping à Pékin, le 6 novembre 2019. Depuis la dernière visite d’Emmanuel Macron, les relations entre la Chine et les pays occidentaux se sont tendues. AFP/LUDOVIC MARIN

Il s’était engagé en 2018 à faire le voyage une fois par an mais le rythme a été quelque peu ralenti par le Covid. Emmanuel Macron entame ce mercredi une visite de trois jours en Chine afin, selon l’Élysée, de «relancer la dynamique des relations franco-chinoises (…) au moment où les tensions et les crises internationales nécessitent plus que jamais de redonner un horizon à ce partenariat stratégique».