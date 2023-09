Parc animalier genevois – Au bois de la Bâtie, faons et cabris assurent la relève des mammifères Cinq naissances entre fin mai et mi-juillet. Les ados se portent bien. Avant les chevrettes à Noël! Thierry Mertenat

Genève, le 29 août 2023. Parc animalier du bois de la Bâtie. Naissances chez le cerf sika: des faons nés les 22 et 29 mai. LAURENT GUIRAUD

Une feuille A4 pliée comme un origami un peu bâclé. Quand on l’ouvre, ce n’est pas exactement un lapin sauteur, encore moins un hibou sur sa branche ou le fameux escargot sortant de sa coquille. Juste la liste, tapée à l’ordinateur, des «naissances 2023». La fiche technique d’une nurserie, le pense-bête d’un gardien d’animaux.

C’est avec lui que l’on a rendez-vous au bois de la Bâtie. Le parc animalier est son lieu de travail. Il en est le contremaître. Bonjour Sébastien Vieux. Alors? Les nouvelles sont bonnes. Plus fraîches en tout cas que sur le site officiel de la Ville de Genève où l’on célèbre en images les nouveau-nés de l’année 2013. Une décennie a passé. Il faudrait quand même songer à réactualiser…

Dans la vraie vie, le baby-boom du bois, c’est printemps-été 2023. Il concerne d’abord les oiseaux en volières. Généreuse descendance chez les cailles de Chine, avec une dizaine d’individus dans le nid en avril. Le même mois, sept canards carolins, deux perruches ondulées, deux diamants mandarins et une avocette élégante (une rareté qui fait plaisir).

Les volailles en couveuse ne sont pas en reste. Tir groupé chez les poules, de soie, sabelpoot et brahma. Des œufs à la douzaine. Sur le plan d’eau, le canard de barbarie nous a gratifiés de cinq jeunes d’une même portée, quand l’oie cendrée se contentait de deux. Chez les faisanidés, quatre nouveaux paons bleus en nature; chez les faisans communs, deux mâles mis en liberté dans le parc.

Chez les cervidés herbivores, la famille s’est agrandie. LAURENT GUIRAUD

Mais on est surtout là pour les mammifères. Chez les cervidés herbivores, il y a une jolie relève à découvrir. Le cerf sika fait honneur à son double enclos qui, dans ses dimensions, tient un peu de la suite royale. Il l’occupe, il l’habite, avec une triple descendance, né les 22 et 29 mai, ainsi que le 16 juillet.

Les trois femelles («Oh, ma biche…») étaient portantes. Partenaire unique, Hérokaï, géniteur désigné du cheptel de poche. Le plus jeune est âgé de six semaines. Encore distant et farouche. Il ne se précipite pas sur le nourrissage collectif précédant la séance de portraits familiaux.

Dans l’enclos aux dimensions généreuses du cerf sika. LAURENT GUIRAUD

Lieu de la mise bas? Pas dans les litières mais aux abords des tas de bois, utilisés par les mères pour mettre leurs petits en protection. Parturition rapide. En moins de dix minutes, c’est terminé, le nouveau-né est sec, prêt à entamer sa vie sur terre.

«Filles ou garçons? La détermination est assez compliquée. On doit observer les jets d’urine…» Sébastien Vieux, contremaître au SEVE

Filles ou garçons? «La détermination est assez compliquée, prévient le gardien. On va observer les jets d’urine. Ils ne sortent pas du même endroit. Chez les mâles, c’est sous le ventre, mais ce n’est pas encore très clair.»

Le groupe a belle allure. On le quitte pour rejoindre son voisin bondissant. Deux jeunes bouquetins, taille adolescente, assurent le spectacle dans le pierrier. «L’éthologie n’est pas la même, prévient Sébastien Vieux. Les cabris font des cabrioles deux heures à peine après la naissance.» Sous la surveillance étroite de leurs mères, Fleur et Edelweiss. Le père, Lancelot, n’est pas très loin.

Genève, le 29 août 2023. Relève bondissante chez les bouquetins. LAURENT GUIRAUD

Et les marmottes, aux apparitions si rares? Le groupe, ici, s’est réduit avec les années à un unique exemplaire: «Notre matriarche, on l’appelle ainsi, elle sort le matin, au pied du sapin étêté. La territorialité exacerbée de l’espèce ne favorise pas sa réintroduction», poursuit notre interlocuteur, incollable sur ses locataires et le programme de natalité à venir. Une dernière bonne nouvelle: à Noël, il devrait y avoir des chevrettes. Elles naîtront peut-être sous la neige.

Attaque aérienne

Les cabris qui font la paire sous le soleil rappellent leurs aînés de 2021. Ils étaient deux aussi, ils étaient même d’abord trois. À l’époque, un avis de recherche plutôt pessimiste. Le disparu présentait des signes de faiblesse. Il avait mis plus de temps à se lever que ses frères. Il n’était jamais le premier à boire le lait maternel à la tétine.

Pour autant aucune trace d’intrusion dans l’enclos, aucune dépouille non plus. L’équipe du parc animalier avait conclu à une attaque aérienne, un prélèvement par les airs. En cause, sans preuve ni flagrant délit: le hibou grand duc. Il pèse 3 kilos et peut porter en vol la moitié de son poids. Le tronc planté au centre de l’enclos avait dû lui servir de perchoir. De là, il a pu observer sa proie et fondre sur elle au lever du jour.

Les cabris dévalent le pierrier sous bonne escorte. LAURENT GUIRAUD

La descendance actuelle fait son poids. Elle ne risque rien. Quant aux attaques terrestres, elles ne figurent plus dans la comptabilité des pertes. Le renard du proche cimetière Saint-Georges ne goûte guère aux décharges électriques d’une clôture repensée pour le dissuader de venir la nuit. Il s’est vu contraint d’élargir son terrain de chasse et d’aller trouver ailleurs son garde-manger.

On peut suivre l’évolution des cabris, tout en attendant l’apparition de la marmotte. Un exemplaire unique, la matriarche du bois de la Bâtie. LAURENT GUIRAUD

