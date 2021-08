Les méchants dans l’art: bande dessinée 1/5 – Par l’enfer! Olrik est une fieffée crapule Ennemi juré de Blake et Mortimer, le ténébreux colonel reste l’incarnation du mal. Et si ce héros de BD sans scrupule avait vraiment existé? Philippe Muri

Poursuivi par Blake et Mortimer, Olrik est la figure centrale de la couverture de l’album «Le cri du Moloch» (2020) dessiné par Christian Cailleaux. Éditions Blake & Mortimer Studio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.) 2021

De ce criminel maniéré, on ne connaît que le nom et le grade. Colonel, Olrik reste l’un des plus fameux méchants de la bande dessinée franco-belge. Principal antagoniste du capitaine Francis Blake et du professeur Philip Mortimer, cet élégant moustachu dénué de tous scrupules jongle avec les identités et les déguisements au fil d’une carrière entamée en septembre 1946 dans «Le secret de l’Espadon». Conseiller militaire du dictateur tibétain Basam-Damdu au cours de ce premier épisode de la série «Blake et Mortimer», il semble périr dans un accident d’hélicoptère à la fin de l’album «Les 3 formules du professeur Sato», en 1990. Mais l’homme a tout du phénix, et on l’aura vu se sortir des pires situations tout au long des récits dessinés par son créateur, le Belge Edgar P. Jacobs, puis dans des épisodes ultérieurs mis notamment en images par Ted Benoit, André Juillard, Antoine Aubin ou Christian Cailleaux.