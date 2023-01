Cuisine patriotique – Par grand froid, rien de tel qu’un bortsch C’est le plat national ukrainien qui a fait l’objet d’une querelle avec la Russie après le début de la guerre en 2014. Une recette pour manger des betteraves rouges en saison. Andrés Allemand Smaller

Une assiette de bortsch. Roboratif!

En Ukraine, une bataille culturelle a été déclenchée en mai 2019 quand le compte Twitter @Russie du Ministère des affaires étrangères à Moscou a affirmé que «le bortsch est un des plats les plus célèbres et aimés de Russie, et un symbole de la cuisine traditionnelle», faisant remonter ses origines à la Rus’ médiévale, la plus ancienne entité slave commune à l’histoire des Ukrainiens, des Biélorusses et des Russes. Une principauté, en l’occurrence, qui avait pour capitale… la ville de Kiev, aujourd’hui en Ukraine!