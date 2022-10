Succession d’Ueli Maurer – Par défaut ou stratégie, l’UDC a réussi son coup Le suspense est relancé dans la course au Conseil fédéral. Avec Hans-Ueli Vogt, le parti offre un choix à l’assemblée face à Rösti. Et avec Michèle Blöchliger, il l’oblige à trancher la question femme. Florent Quiquerez

Hans-Ueli Vogt et Michèle Blöchliger pimentent la course au Conseil fédéral. Keystone

On la disait ennuyeuse, la voilà passionnante. Il a suffi d’une semaine pour relancer la course au Conseil fédéral. Si Albert Rösti (BE) reste le favori, les candidatures d’Hans-Ueli Vogt (ZH) et de Michèle Blöchliger (NW) rendent la succession Maurer plus intéressante que prévu. On tient enfin le brin de suspense indispensable pour pimenter les semaines qui restent avant l’élection du 7 décembre.