États-Unis – Par décret, Donald Trump promulgue un nouveau plan d’aide Les décrets signés prévoient notamment des coupes dans les charges salariales, une allocation-chômage prolongée et des protections pour les locataires.

Donald Trump lors de sa conférence de presse à Bedminster, dans le New Jersey, le 8 août 2020. AFP

Le président Donald Trump a dévoilé samedi un nouveau plan d’aide par décret pour venir en aide aux millions d’Américains menacés d’expulsion et frappés par le chômage à cause de la pandémie, faute d’accord au Congrès. «Ça suffit, nous allons sauver les emplois américains et venir en aide aux travailleurs américains», a déclaré le milliardaire lors d’une conférence de presse à son golf de Bedminster, dans le New Jersey.

Alors que les États-Unis sont en voie de franchir la barre des 5 millions de cas de Covid-19, avec plus de 160’000 morts, la Maison-Blanche et les démocrates du Congrès étaient engagés depuis deux semaines dans des négociations pour parvenir à un nouveau gigantesque plan de soutien à l’économie. Mais à moins de trois mois de l’élection présidentielle, ces discussions n’ont jusqu’ici rien donné.

Donald Trump a ainsi signé quatre décrets qui prévoient des coupes dans les charges salariales, une allocation chômage prolongée de 400 dollars (365 francs) par semaine, des protections pour les locataires menacés d’expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants. Le premier document prévoit un gel des charges salariales pour les Américains dont les salaires ne dépassent pas 100’000 dollars (91’000 francs) par an. «Si je suis vainqueur le 3 novembre, j’ai l’intention d’annuler ces charges», a promis Donald Trump qui est à la traîne dans les sondages.

Un deuxième décret ordonne aux ministères du Logement, de la Santé et le CDC (Centre de lutte contre les maladies) de «s’assurer que les locataires et les propriétaires puissent rester chez eux», a-t-il dit. Le troisième document prolonge jusqu’à la fin de l’année l’aide accordée aux chômeurs, en plus de celles allouées par les États-Unis.

Ces mesures sont arrivées à terme fin juillet et si la prolongation de cette aide, qui a empêché des millions de foyers de tomber dans la pauvreté, ne faisait pas débat au Congrès, son montant était l’un des grands points de désaccord: les républicains proposaient de l’abaisser à 200 dollars (182,5 francs) et les démocrates voulaient conserver 600 dollars (547,5 francs). Donald Trump a tranché et décidé qu’elles iraient jusqu’à 400 dollars par semaine. Un quatrième décret suspend le remboursement des emprunts étudiants jusqu’à la fin de l’année et abaisse leurs taux d'intérêt à 0%.

AFP/NXP