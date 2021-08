Ville de Genève – Pâquis-Centre concentre plusieurs des défis qui attendent l’école L’établissement primaire situé à la rue de Berne a été rénové. Son préau, dont le nouveau concept n’a pas convaincu tous les parents, subit régulièrement des déprédations. Théo Allegrezza

Le préau de l’école de Pâquis-Centre, à la rue de Berne. IRINA POPA

Cette année, les autorités de la ville de Genève ont choisi l’école primaire de Pâquis-Centre pour leur traditionnelle conférence de presse de rentrée scolaire. Un choix qui n’a forcément rien d’anodin: l’établissement fête lundi l’aboutissement de sa rénovation après quatre ans de travaux. Fini l’enseignement dispensé dans des pavillons modulaires et retour pour tout le monde à l’intérieur d’un bâtiment mis aux normes – énergétiques, sécuritaires et d’accessibilité.

Avec 442 élèves répartis dans 25 classes, Pâquis-Centre est «le plus grand complexe scolaire» de la ville, rappelle la maire Frédérique Perler. Ici comme partout ailleurs dans le canton, le parascolaire est en hausse. «255 enfants mangent ici à midi, 130 sont au parascolaire l’après-midi», complète Christina Kitsos, conseillère administrative, en charge de la Cohésion sociale. Pour le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), le défi consiste à trouver un nombre suffisant d’éducateurs. «Nous sommes en recrutement permanent», confie sa directrice, Floriane Demont. D’autant que cette année, les ateliers Mobiles et Découverte seront étendus à toutes les écoles, forts de nouveaux partenariats avec le Théâtre Am Stram Gram et la Nouvelle Comédie.