Rencontre avec Gérard Jugnot – Papy fait toujours de la résistance Dans «Pourris gâtés», l’acteur se régale en richissime capitaine d’industrie qui décide d’apprendre la vie à ses gosses ruant dans la soie. Une comédie qui comme lui, ne manque pas d’intérêt. Cécile Lecoultre

Gérard Jugnot au Beau Rivage. 24heures/Odile Meylan

Ce matin-là, radieux comme le soleil, tel un riche touriste moulé sur l’élégance embourgeoisée des bords du Léman, Gérard Jugnot se fait des films. Dans ces jardins du Beau Rivage, le septuagénaire semble résolu à savourer l’opulence jusqu’à la dernière fiente de mouette. «Quand je viens à Lausanne, je demande toujours à loger ici.» Faut-il y voir un lien avec «Pourris gâtés», comédie argentée que l’acteur vient défendre? «Même pas, rigole le bronzé. Je garde toujours les pieds sur terre. Ça me vient de mon milieu modeste, par éducation. Bien sûr, je peux gagner en un mois le salaire de mon père en un an. Et je paie beaucoup plus d’impôts que lui. ll me reste aussi le côté scout qui fait la bouffe… Moi, je prends toujours mon vélo pour aller au marché. Bon, je ne regarde pas le prix des tomates et de temps en temps, je m’achète une truffe.»