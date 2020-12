Il avait joué contre la Suisse – Paolo Rossi «était plutôt discret» Erich Burgener, Alain Geiger et Andy Egli se souviennent de l’attaquant italien, décédé mercredi à l’âge de 64 ans. Christian Maillard

Paolo Rossi avait réussi un triplé face au Brésil de Socrates et de Zico, en 1982 en Espagne, avant de gagner la Coupe du monde. KEYSTONE

Après Diego Maradona, c’est au tour de Paolo Rossi de partir dribbler les étoiles. L’international italien, qui avait gagné la Coupe du monde en 1982, est mort ce mercredi d’un cancer à un poumon à 64 ans.

Le Toscan, qui avait aussi été meilleur buteur de ce tournoi (6 buts) en Espagne, avait affronté les Helvètes trois fois: le 28 mai 1982 aux Charmilles (1-1), puis cinq mois plus tard au Stadio Olimpico à Rome (0-1) et enfin le 3 novembre 1984 à la Pontaise (1-1). Sans jamais marquer.

Erich Burgener, qui avait joué les deux premières parties dans les buts, se souvient surtout de celle dans la Botte. «Pour nous, c’était un événement de défier le champion du monde, se rappelle l’ancien gardien. Mais comme j’étais capitaine, je me souviens plus d’avoir touché la main et échangé des drapeaux avec mon idole Dino Zoff avant le coup d’envoi que d’un arrêt devant Paolo Rossi. S’il avait flambé à la Coupe du monde, le futur Ballon d’or s’était montré plutôt discret contre nous.»