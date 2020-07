Rencontre – Paolo Moretti, cinéphile nomade installé au Grütli Le nouveau directeur des deux cinémas genevois, par ailleurs délégué général de la Quinzaine cannoise, nous livre ses premières impressions. Pascal Gavillet

Paolo Moretti a repris la direction des Cinémas du Grütli et s’occupe aussi de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. KEYSTONE

«En ce moment, nous sommes l’une des salles les plus performantes de Genève», s’enthousiasme Paolo Moretti, nouveau directeur des Cinémas du Grütli. Comment l’expliquer? Attrait de la nouveauté, besoin au contraire de voir des classiques? La réponse se fera attendre. Mais d’ici là, il n’est pas trop tard pour faire le portrait d’un homme qui apporte un vent de fraîcheur aux deux salles.

Hasards de calendrier, depuis fin 2019, on connaît le nom de celui qui succède à Edouard Waintrop à la direction de ces cinémas. Paolo Moretti, lui aussi délégué général de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes – depuis novembre 2018 – devait d’ailleurs prendre ses fonctions à Genève en février. Seulement voilà. Son arrivée coïncide avec des préoccupations sanitaires et une pandémie qui ont bloqué l’ensemble des activités culturelles. Le 16 mars, l’état d’urgence contraint l’ensemble des salles de cinéma en Suisse à fermer leurs portes. Le Grütli n’y fait pas exception. Nous avions pourtant déjà l’idée de rencontrer son nouveau directeur, mais le rendez-vous fut différé. La réouverture timide et progressive des salles début juin nous permet enfin d’y voir plus clair. Et surtout de rencontrer un personnage dont on ne sait pas encore grand-chose, sinon qu’il possède un cursus définitivement impressionnant.

Notre homme, on le retrouve début juillet, dans ses bureaux du Grütli, d’où nous essaimons sur une terrasse pour profiter de la saison. Né en 1975 tout près de Brescia, en Italie, Paolo Moretti – sans lien de parenté avec Nanni Moretti – a fait toutes ses études dans son pays. «J’ai fait le lycée commercial ainsi qu’une maîtrise de lettres modernes à Rome puis Venise. Ensuite, j’ai étudié la sémiotique à l’Université de Bologne, chaire qu’Umberto Eco a fondée. Tout cela avant de partir au Centre Pompidou, à Paris, où j’avais décroché une bourse. Je voulais apprendre le français et c’est aussi à cette occasion que j’ai pu me frotter à la programmation du cinéma.»

De Venise à La Roche-sur-Yon

Tout cela nous mène en 2002, l’année où il est finalement embauché par le centre. Mais Paolo Moretti, véritable nomade dans l’âme, ne va pas tarder à aller voir ailleurs. «En 2005, je suis parti à Madrid à la Filmoteca española. J’y ai passé environ une année avant de repartir pour Leeds, en Grande-Bretagne, où se déroule un festival généraliste, le troisième plus important du pays. C’était l’occasion de vivre ailleurs.» Et d’affiner son job dans la programmation, en travaillant aussi bien sur le patrimoine que sur les productions actuelles. Il n’est pas non plus resté là-bas, puisqu’il repart ensuite pour Lisbonne. «J’ai fait un stage d’environ neuf mois dans la restauration de films à la cinémathèque portugaise.»

Juste après, il rentre enfin en Italie. Mais pas pour longtemps. Une chaîne par satellite fait appel à lui à Berlin, avant que le Centre Pompidou ne le rappelle pour s’occuper, à nouveau, de sa programmation. «Dans la foulée, j’ai travaillé à Cinéma du réel jusqu’en 2008, puis à la Mostra de Venise, où j’ai été l’adjoint de Marco Müller, qui la dirigeait à ce moment-là, de 2008 à 2011. Je dois avouer que je lui dois énormément.» Quand Müller est parti au festival de Rome, Paolo Moretti l’y a suivi, travaillant à la programmation de 2012 à 2013. Avant d’être nommé directeur du festival de La Roche-sur-Yon en 2014. «Il fallait tout réinventer avec deux écrans seulement. Une situation finalement très proche de celle du Grütli.»

Afflux du public genevois

Tout cela nous mène en 2019, lorsque Paolo Moretti franchit une étape en devenant délégué général de la Quinzaine cannoise, puis, enfin, directeur des Grütli l’année suivante. À l’époque de Waintrop, une partie de la sélection de la Quinzaine migrait ensuite à Genève. Une initiative qui ne sera pas automatique pour Moretti. «Mon souhait, c’est surtout que les films de la Quinzaine soient repris en salle par les distributeurs.»

Aujourd’hui, Paolo Moretti se sent satisfait de l’afflux du public depuis la réouverture du Grütli. «Les résultats ont même de quoi surprendre. Ils sont excellents. Notre nouveau cycle, avec 30 films d’hier et d’aujourd’hui qui se font écho, attire énormément de monde. Et les projets sont désormais nombreux», précise le directeur, qui préfère rester prudent en ne dévoilant rien de ce qui nous attend dans les mois qui viennent. On sait juste qu’il y aura de la pluralité et que Moretti ne mettra pas ses goûts propres trop en avant. «J’ai envie que le Grütli soit encore plus visible, que son identité soit davantage affirmée. Et je me sens très bien à Genève.»