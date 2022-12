Neige à Genève – Pannes d’électricité et TPG très perturbés Les chutes de neige ralentissent les dépannages des Services industriels de Genève. Les bus accusent de nombreux retards. Après la neige, un froid glacial s’abattra sur Genève. Fedele Mendicino

À 9 h, une couche de sept centimètres recouvrait le sol à Cointrin. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La neige perturbe fortement Genève ce vendredi matin. Les flocons ont commencé à tomber à Genève jeudi soir et surtout entre 3 h et 6 h du matin. À 9 h, une couche de sept centimètres recouvrait le sol à Cointrin, nous confirme Olivier Duding à MétéoSuisse. Les flocons disparaîtront à la mi-journée et les perturbations du trafic aussi. «Il y a une possibilité de redoux dans l’après-midi et une limite pluie-neige variable.»

TPG très perturbés

En attendant, le réseau TPG est fortement perturbé ce vendredi matin. Le porte-parole François Mutter confirme: «Nous avons connu des retards importants sur notre réseau en début de journée, compte tenu d’un trafic difficile, de plusieurs accidents entre véhicules privés et de chutes d’arbres dus à la neige. Mais notre réseau a tenu bon globalement. Et il continue à tenir bon. Même si nous connaissons actuellement de «gros retards» (plus de 5 minutes) pour plus de 50% de nos courses.»

Le chaos devrait durer, à l’entendre: «Si la pluie devrait progressivement remplacer la neige, la situation ne devrait pas pour autant s’améliorer au centre-ville en cours de matinée. En effet, nous devons actuellement faire face aux importantes perturbations liées au traditionnel cortège de l’Escalade des collégiennes et collégiens. Beaucoup de nos lignes sont interrompues temporairement sur certains tronçons au centre-ville: à savoir les lignes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20.»

Une ligne rend l’âme

La neige ralentit par ailleurs les dépannages en cours par les Services industriels de Genève (SIG) après une série de pannes. Ce vendredi vers 6 h 30, une ligne de moyenne tension a «lâché» à Verbois, pour une raison encore inconnue. Cet incident a privé de courant 5600 foyers à Bernex, Vernier (au Lignon notamment), Confignon et Onex. La situation a été rétablie une demi-heure plus tard. Il reste encore une dizaine de foyers onésiens sans électricité en raison de la chute d’un arbre sur une ligne aérienne aux Evaux, précise Isabelle-Dupont Zamperini, porte-parole des SIG.

Une deuxième panne est survenue à 8 h ce vendredi matin à Dardagny. Elle concerne plus de 400 clients des SIG; 370 d’entre eux ont retrouvé la lumière deux minutes plus tard; 39 autres ont dû patienter encore une heure et demie. Une autre panne a touché Satigny à 9 h 45. Les opérations de dépannage sont en cours, ralenties par les chutes de neige.

À la voirie de la Ville de Genève, on est sur le pied de guerre depuis 3h du matin: «La voirie a mobilisé près de 130 personnes et une quarantaine de véhicules pour déblayer les routes et trottoirs, en commençant par les axes prioritaires, précise le porte-parole Cédric Waelti. Ces opérations vont se poursuivre toute la journée et sans doute une partie de la soirée.»

S’habiller chaudement au cortège

L’arrivée du froid est prévue pour dimanche. Un froid sec, précise le météorologue. Il faudra bien s’habiller pour le cortège de l’Escalade car les températures seront glaciales. «Dans la nuit de dimanche à lundi et durant celle de lundi à mardi, il fera entre - 5 et 6 degrés.» Y a-t-il dès lors un risque de verglas sur les chaussées? La journée sèche et ensoleillée de dimanche ainsi que le travail de déneigement des voiries qui a commencé ce vendredi permettront en principe de limiter les risques de dérapages et de glissades.

Selon la police cantonale genevoise, 13 accidents, pour la plupart sans gravité, ont été recensés ce vendredi entre 5h et 9h30, tandis qu’elle en a dénombré deux vendredi dernier à la même heure.

