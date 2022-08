Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade, disait le malicieux Fernand Raynaud. En Suisse, désormais, mieux vaut être propriétaire d’une maison et d’une voiture électrique que locataire et rouler à l’essence ou au diesel.

Je mesure chaque jour la chance que j’ai de faire partie de la première catégorie. Depuis que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine, les panneaux solaires que nous avons fait installer en toiture il y a quelques années ont pris tout leur sens. Tout comme la pompe à chaleur qui nous fournit chauffage et eau chaude sanitaire. Pendant que les prix des carburants s’envolent et que les risques de pénurie d’énergie s’aggravent, nous voyons nos frais baisser.

Aujourd’hui, le «plein» de la Skoda familiale ne nous coûte pratiquement plus rien. Nous la branchons dès que possible à notre borne de recharge quand le soleil brille. Une application permet d’adapter en temps réel la puissance de charge à notre production photovoltaïque. Et par mauvais temps, lorsqu’une recharge est vraiment nécessaire, nous privilégions l’option nocturne pour profiter des meilleurs tarifs.

Résultat, nos factures d’électricité sont restées dérisoires ces derniers mois. Merci au soleil, qui s’est fait généreux, bien sûr, mais aussi aux instances fédérales et cantonales. Car nous avons bénéficié de plusieurs aides pour parvenir à ce degré d’autonomie énergétique. Subvention pour les capteurs solaires, subside à l’achat d’une voiture électrique neuve, prime pour l’acquisition d’une borne: autant de coups de pouce appréciables.

C’est là que la comparaison avec la situation des locataires s’avère cruelle. Eux ont toutes les difficultés du monde à s’équiper d’une borne de recharge individuelle. Et les stations publiques sont encore bien trop rares pour les inciter à faire le pas de l’électromobilité. Quant aux panneaux photovoltaïques sur les toits des immeubles locatifs, pas besoin de vous faire un dessin: c’est encore une illusion, ou presque, aux quatre coins du pays.

«Tout le monde doit faire des efforts, certes. Mais tous les habitants de ce pays ne sont pas logés à la même enseigne.»

Les progrès technologiques promettent d’accentuer cet écart entre citoyens. Bientôt, nos voitures électriques serviront de batteries de stockage pour l’électricité produite sur nos toits ou nos façades. De quoi envisager un autoapprovisionnement bienvenu, alors que l’administration fédérale laisse entendre qu’il faudra peut-être s’éclairer à la bougie en hiver.

C’est en cela que les appels lancés à la population pour multiplier les économies d’énergie me dérangent. Tout le monde doit faire des efforts, certes. Mais tous les habitants de ce pays ne sont pas logés à la même enseigne.

Si les autorités ont un rôle à jouer pour gommer ces inégalités crasses, la balle est aussi dans le camp des caisses de pension, des banques et des fonds de placement. Ces acteurs clés détiennent une part importante du parc immobilier suisse. Or, tant qu’ils n’y verront pas leur intérêt, ils peineront à investir dans les solutions à la crise énergétique qui s’annonce.

Patrick Monay





Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

