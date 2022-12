LUCIEN FORTUNATI

Genève, 30 novembre

Résolu à faciliter la transition énergétique, le PLR a récemment fait adopter plusieurs projets témoignant de son engagement en faveur de la durabilité. C’est ainsi qu’une loi 13’086 facilitera la pose de panneaux solaires dans les zones protégées; partant du constat que les propriétaires se heurtaient à de lourdes procédures administratives (et à des exigences étatiques aussi disproportionnées que dissuasives, au motif de la protection du patrimoine), le PLR se réjouit que cette évolution législative permette de faire l’économie d’autorisations pour la pose de panneaux en zone villageoise, ainsi que dans le périmètre des rives du lac.

Si des exceptions sont prévues pour certains édifices considérés à haute valeur patrimoniale, ce sont près de 13’000 bâtiments dont les propriétaires se verront exemptés d’une demande d’autorisation.

Dans le même registre, le PLR a fait voter une loi 12’793 et une motion 2759 favorisant la récupération thermique des activités des machines industrielles et artisanales, de même que des «data centers», et réduisant les contraintes administratives. L’objectif consiste à exploiter le riche potentiel des activités économiques du canton pour produire de l’énergie en réseaux, et ainsi connecter des quartiers avec des circuits fermés de chaleur.

Ces textes s’inscrivent dans la droite ligne d’une précédente motion 2811 destinée à simplifier les procédures de diminution du bilan thermique des bâtiments, de même qu’une loi 13’195 visant à réduire les délais d’autorisation pour l’assainissement des bâtiments et les rénovations énergétiques, et le dépôt d’une motion 2831 en faveur de l’assainissement énergétique des bâtiments de l’État.

Ce faisant, le PLR assume avec détermination ses responsabilités en matière environnementale, mettant en œuvre des solutions pragmatiques, conciliant enjeux climatiques et réalités économiques.

À l’heure où la crise énergétique fait rage, Genève se trouve dotée des moyens d’engager une transition durable, en renforçant la production locale d’électricité et en développant le potentiel solaire du canton, tout en diminuant une bureaucratie souvent démesurée.

Vincent Subilia, député PLR au Grand Conseil

