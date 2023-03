Incendie – Panne d’électricité massive dans plusieurs provinces argentines Un incendie près de lignes à haute tension a provoqué mercredi une passe d’électricité massive dans plusieurs provinces ainsi qu’à Buenos Aires.

Aucun chiffre officiel n’était initialement disponible sur le nombre de foyers touchés par la panne électrique. AFP

Une panne d’électricité massive a affecté pour au moins deux heures mercredi après-midi des millions d’Argentins dans plusieurs provinces et certains secteurs de Buenos Aires, en lien avec un incendie près de lignes à haute tension, sur fond de vague de chaleur, ont annoncé les autorités.

Dans la capitale, la lumière était rétablie vers 18h00 locales dans le métro et les services reprenaient progressivement. Les médias avaient rapporté de premières coupures entre 16H00 et 17H00 (locales), avec des feux de signalisation en panne, des quartiers de Buenos Aires sans électricité et plusieurs stations de métro plongées dans la pénombre, comme ont constaté des journalistes de l’AFP.

«La panne est importante, elle touche plusieurs provinces. En période de forte chaleur comme aujourd’hui dans une grande partie du pays, le secteur de l’électricité a été sollicité à hauteur de 25’000 mégawatts et la coupure a supprimé quelque 9000 mégawatts», avait indiqué le sous-secrétaire de l’Énergie Santiago Yanotti sur la chaîne C5N.

Vague de chaleur

L’origine de la coupure serait un incendie qui s’est déclaré dans un champ à 60 km de Buenos Aires, à proximité de lignes à haute tension, connectées à la proche centrale nucléaire d’Atucha 1, selon Santiago Yanotti. «En raison de ce problème extérieur, Atucha 1 s’est mise hors service, en mode arrêt sécurité», a indiqué Nucleoelectrica, l’agence nationale d’électricité nucléaire. Ce qui a en retour affecté l’alimentation de vastes zones du pays.

Dans une note adressée dans la nuit de mercredi à jeudi au Tribunal fédéral de Campana, le ministre de l’Économie Sergio Massa a demandé «d’enquêter, de poursuivre et, si nécessaire, d’arrêter les responsables d’actes très graves», tout en exprimant sa «certitude» sur la préméditation de l’incendie.

Aucun chiffre officiel n’était initialement disponible sur le nombre de foyers touchés par la panne électrique, mais des provinces du centre et nord-ouest, telles Cordoba, Santa Fe, Mendoza, et certains secteurs de la province de Buenos Aires, ont été affectés, a indiqué à l’AFP une source gouvernementale.

Les aéroports d’Ezeiza et Aeroparque à Buenos Aires ont connu «de micro-coupures», sans voir leurs activités interrompues, selon cette source. Cette panne est intervenue sur fond de neuvième vague de chaleur cet été en Argentine, à l’image des 36 degrés mercredi à Buenos Aires. La capitale vit l’été le plus chaud de son histoire selon le service météorologique.

AFP

