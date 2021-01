Un provocateur très fêté cette année Afficher plus

Un large menu était prévu pour célébrer ce centenaire. La pandémie a bouleversé les choses, mais on peut néanmoins évoquer quelques événements et publications à venir:

Centre Dürrenmatt à Neuchâtel Fermé depuis août pour rénovation, le centre qui abrite la maison de Dürrenmatt rouvrira dès que la situation sanitaire le permettra, avec une exposition permanente renouvelée, qui permettra notamment de découvrir le rayonnement de l’écrivain à travers le monde. Il sera aussi possible de visiter sa bibliothèque et son bureau (visite guidée). Trois autres expositions temporaires sont prévues cette année, à des dates encore à préciser: «Dürrenmatt et la Suisse, Fictions et métaphores»; «Friederich Dürrenmatt et le monde»; «Caricatures». Infos sur www.cdn.ch

Sentier thématique Ce printemps, un nouveau sentier thématique sera ouvert entre Prêles et Gléresse (BE), sous le nom: «Un univers de mots et de couleurs». Le parcours bilingue allemand/français présentera à travers 13 postes interactifs les différentes facettes de l’artiste, à l’attention d’un large public, dès 12 ans. La «rando enquête» qui complète l’offre est suspendue pour l’instant. www.j3l.ch

Théâtre «Nous roulons sur des rails, donc ce tunnel doit conduire quelque part», d’après «Le tunnel» de Dürrenmatt, suivi de «Percées» d’Odile Cornuz, dans une mise en scène d’Anne Bisang, doit se jouer du 26 au 30 mars au Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds, www.tpr.ch

Publications à venir Le Centre Dürrenmatt publie un important catalogue en 3 tomes consacré à la complémentarité entre l’œuvre littéraire et picturale. «Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt», Madeleine Betschart et Pierre Bühler, Éd. Steidel, Diogenes et Centre Dürrenmatt. www.cdn.ch

«Das Stoffe Projekt», par Ulrich Weibel et Rudofl Probst, Éd. Diogenes, rassemble, en cinq tomes et 2200 pages, ce que Dürrenmatt a écrit sous le nom de «Stoffe». Un site internet délivrera, aussi en allemand, l’entier de ces 30’000 pages.

En français «Dürrenmatt, la liberté de penser»Marie-Pierre Walliser-Klunge, Éd. Infolio, 64 p. (vient de sortir)

«Œuvres complètes», t. 1 («La promesse», «La panne», «Le juge et son bourreau», «Le soupçon»), Éd. Albin Michel (sortie en février).