Alors que le monde se remet de trois longues années de pandémie de Covid-19, il est normal que beaucoup d’entre nous se sentent fatigués à l’idée de l’émergence de nouveaux virus. Cependant, nous savons que le monde n’est pas à l’abri de nouvelles pandémies. La perte de la biodiversité, le réchauffement climatique et la déforestation augmentent les risques de nouvelles infectionsvirales à l’homme. On estime qu’il existe encore 1,6 millions de virus inconnus dans la nature, dont beaucoup pourraient infecter l’espèce humaine.

Les virus ne respectent pas les frontières, le SRAS-CoV-2 nous l’a rappelé de façon dramatique. Nous sortons renforcés de l’urgence sanitaire liée au Covid-19, cependant les diverses crises politiques et socioéconomiques auxquelles le monde fait face font de la prévention et de la réponse aux pandémies une tâche de plus en plus complexe. Il est crucial de ne pas tomber dans le piège d’une réponse réactive alternant panique et négligence. Beaucoup d’attention et de ressources sont rapidement dirigées vers un nouvel agent pathogène émergent, mais cet intérêt s’estompe vite, et nous laisse démunis pour maintenir un niveau de préparation avant la prochaine urgence. De plus, les flambées épidémiques exacerbent les inégalités sociales entre les pays. Cette tâche est donc d’envergure mondiale, il est essentiel de développer des stratégies durables et garder une vision globale, ne pas se préoccuper uniquement des virus émergents lorsqu’ils affectent notre région.

En juin 2023, le Centre des maladies virales émergentes (CMVE) des HUG a été désigné comme nouveau centre collaborateur de l’OMS pour les maladies épidémiques et pandémiques. Nous sommes honorés de cette reconnaissance, conscients de la tâche immense qui consiste à préparer la Suisse et le monde à mieux contrôler les futures urgences sanitaires. Fondé en 2016, quand les virus émergents n’étaient pas encore sous les feux des projecteurs, sauf pour un petit groupe d’experts, le CMVE a pour mission de renforcer les compétences existantes au sein du complexe hospitalo-universitaire de Genève et de promouvoir une approche translationnelle des expertises professionnelles tant en santé publique qu’en clinique, en diagnostic ou en recherche.

L’arrivée du SRAS-CoV-2 en 2020 a démontré la valeur ajoutée d’avoir investi dans ce domaine et développé un pôle multidisciplinaire. Grâce à cette collaboration avec l’OMS, le CMVE apporte un soutien technique à la prise en charge clinique des maladies à risque épidémique, à l’élaboration de recommandations thérapeutiques et préventives sur ces maladies, ainsi qu’au développement et à la validation d’outils diagnostics pour les virus émergents. Forts des leçons apprises durant la pandémie de Covid-19, nous nous devons dès à présent de faire mieux, sachant que le temps et les efforts investis dans la préparation sont cruciaux pour le succès de la réponse à la prochaine épidémie.

Pre Isabella Eckerle Médecin attachée au Centre pour les maladies virales émergentes (HUG).

