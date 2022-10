VINCENT LESCAUT

Corsier, 3 octobre

La pandémie: plusieurs mois de bonheur, les avions cloués au sol, les engins de chantier à l’arrêt. Je respire à nouveau nettement mieux, sans tousser. Les oiseaux gazouillent gaiement. Et puis c’est reparti. L’invité de la page Opinions du 28 septembre, Erik Simonin, avance d’étranges pourcentages, sous le titre «L’aviation est compatible avec les objectifs climatiques». Il veut nous faire croire que l’aviation est propre. Je l’invite à venir voir la couleur de mon toit et constater le bruit infernal qu’émettent les machines volantes, selon le vent, dès 6 h du matin. Et pourtant j’habite loin de l’aéroport, sur la rive gauche. Je n’ose pas imaginer comment cela se passe sur la rive droite.

Monsieur Simonin devrait savoir que le ciel genevois est très pollué, et c’est dû principalement à l’aviation. Tout le monde le sait, il n’y a que lui et l’OFAC qui nient l’évidence. L’air est plus sain à Tokyo, avec globalement 23 millions d’habitants. Comment ce Monsieur explique-t-il le nombre croissant de personnes victimes de problèmes respiratoires, de cancers? Mais cela ne le préoccupe pas, son but c’est le profit à tout prix et toucher son confortable salaire. Objectif zéro émission d’ici 2050? Pourquoi pas 2300, 2400… Risible et absurde. Nous devons agir immédiatement. En 2050 il ne se passera rien du tout. Nous n’avons rien appris de la pandémie, tout est redevenu comme avant, l’être humain sale continue de jeter ses mégots de la voiture où par terre, de jeter ses détritus dans la nature car il part du principe qu’il y a des gens payés pour les ramasser (cantonniers, voirie), comme je l’ai déjà entendu.

Je ne suis pas contre l’aviation mais nous avions l’occasion de prendre des mesures en réduisant le nombre de vols en envoyant à la casse les avions les plus polluants. Cointrin n’est pas indéfiniment extensible. M. Simonin est un doux rêveur dont les propos sont inquiétants pour l’avenir de la planète…

Daniel Daester

