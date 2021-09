Commerces vandalisés – Pancartes polémiques sur les vitrines genevoises Ce week-end, des affiches «Interdit aux chiens et aux non-vaccinés» ont été collées sur plusieurs commerces des rues basses. Léa Frischknecht

Des affiches rouges «Interdit aux chiens et aux non-vaccinés», collées depuis l’extérieur sur plusieurs vitrines, sont apparues dans la nuit de samedi à dimanche dans les rues basses. Lucien Fortunati

«Interdit aux chiens et aux non-vaccinés». Voilà le message qu’arboraient plusieurs commerces des rues basses de Genève ce week-end. Ces petites affiches rouges, collées depuis l’extérieur sur plusieurs vitrines, sont apparues dans la nuit de samedi à dimanche. Le message est revendiqué par «une initiative de citoyens responsables et solidaires».

Sur les réseaux sociaux, les photos des pancartes ont créé la polémique. De part et d’autre, on accuse tout à la fois les «pro-vaccins», qui feraient de la propagande, et les «anti-vaccins», qui feraient écho aux sombres heures de l’histoire. Beaucoup rappellent les affiches «Interdit aux chiens et aux Italiens», arborées par certains commerces dans les années 1970.

Payot déposera plainte

Au milieu de la débâcle, ce sont surtout les commerçants qui sont en colère. La peur de voir ces messages pris au premier degré est légitime. «Ce sont des bêtises, cela nuit à des commerces qui n’ont vraiment pas besoin de ça maintenant», s’insurge Pascal Vandenberghe, patron des librairies Payot. Celle située sur la rue de la Confédération s’est d’ailleurs vue affublée d’une petite pancarte rouge et Pascal Vandenberghe assure qu’il n’en restera pas là. «Nous sommes en train de regarder avec notre avocat pour déposer une plainte», a-t-il affirmé lundi matin.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

