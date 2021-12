Objets culte – Pamplemousse et autres délicatesses musicales Ester Poly, Coilguns, Futur Antérieur… Chez Hummus à La Chaux-de-Fonds comme chez Bongo Joe à Genève, les labels romands soignent le son autant que le visuel. Beaux, mes picture disc! Belles, mes pochettes! Fabrice Gottraux

Illustration de Luca Schenardi pour l’album «Wet» du duo féminin Ester Poly. DR

C’est un vinyle de format 33 tours. Sauf qu’il est transparent et ne possède qu’une face gravée pour la musique. Deux morceaux de metal ultraviolent, rien d’autre. Une perle de rock contemporain, signée Coilguns. L’autre côté présente une sérigraphie amusante, des personnages stylisés de l’illustrateur Noé Cauderay, que l’on aperçoit à travers les sillons translucides. C’est beau. Mais ça sert à quoi? «À rien, je suis assez d’accord.»

Il est 9 heures à La Chaux-de-Fonds. Jonathan Nido, dit Jona, se brosse les dents, nourrit le chat et répond au téléphone, les trois en même temps. Jona Nido est l’homme à tout faire de Hummus Records, fleuron parmi les fleurons des labels romands qui font bouger la scène suisse. Au catalogue, Émilie Zoé, Peter Kernel, Stéphane Blok. Et Louis Jucker! L’homme-orchestre multitalent, multiprimé, on l’accrocherait volontiers au mur comme une médaille fédérale de gymnastique, avec Émilie, absolument. Mais aussi Cochon Double, Montecharge et Convulsif. Déjà cent publications discographiques emballées rue de la Serre 90. Tel ce «picture disc» couleur jaune d’œuf qui nous a procuré un frisson d’extase lorsqu’on l’a sorti du carton à la rédaction. Premier jalon d’une collection née en réaction au désarroi provoqué par la pandémie, lorsque plus aucune formation ne pouvait tourner.