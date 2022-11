Les grandes foires d’automne ne sont pas mortes. La Suisse romande, pour une fois, montre l’exemple. Elle dispose de solides enclaves régionales: Jura, Fribourg et Valais ont récemment rempli leurs halles dédiées à ce genre de manifestation populaire.

La tradition apéritive joue, il est vrai, en leur faveur. Genève, moins douée pour payer la tournée, se retrouve seule à relever ce défi que Lausanne a perdu depuis longtemps. Elle avait son Comptoir Suisse et son Concours Jean-Louis. Elle n’a plus qu’un Palais de Beaulieu désert; le verre de chasselas vaudois, hissé au rang de dégustation nationale, est désormais vide.

Pour remplir, il faut se renouveler. C’est ce qu’a compris Palexpo avec ses Automnales. Ce n’était pas gagné. Le lieu, immense, avec ses plafonds qui culminent à 25 mètres de haut et ses surfaces au sol interminables, a été conçu jadis pour le Salon de l’auto, pas pour celui des arts ménagers.

«Les visiteurs d’aujourd’hui ont plus que jamais besoin que l’on s’intéresse à eux, dans le présent des expériences partagées.»

Les deux sont enterrés, il faut tout reconstruire, à taille humaine, en faisant entrer l’époque, la nôtre, dans ce vaste garage qui ne fait rêver que le grutier. Les visiteurs d’aujourd’hui ont plus que jamais besoin que l’on s’intéresse à eux, dans le présent des expériences partagées.

Non plus un, mais des salons, en pariant sur la diversité, les événements parallèles, les animations ludiques et éducatives, les compétitions sportives et culinaires. Une sorte de revue des pratiques contemporaines, mais raisonnée et accessible à tout le monde.

Pendant trois jours à Palexpo, on a vécu avec son temps, dans une modernité curieuse, qui n’achète plus sans savoir. Succès total. Les Automnales ont retrouvé les chiffres de fréquentation de 2019, année record de cette manifestation. Plus de 60’000 entrées en un week-end, deux fois le stade de la Praille.

