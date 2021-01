C’était le cadeau phare à Noël – Palette d’accessoires pour booster la Playstation 5 Pour accompagner la sortie de la PS5, Sony dégaine une pleine palette de joujoux compatibles afin d’exploiter toutes les facettes de la console, entre caméra, chargeur, casque et télécommande. Christophe Pinol

Pour accompagner sa nouvelle console, Sony a dégainé moult accessoires. DR

La PlayStation 5 a clairement été l’un des cadeaux les plus convoités – à défaut d’avoir été le plus présent sous le sapin, faute de stocks suffisants – de ce Noël 2020. Mais Sony a promis un réapprovisionnement en janvier. Alors pour les chanceux qui auraient déjà reçu le précieux, ou pour celles et ceux qui l’attendent encore, on se penche aujourd’hui sur les accessoires de cette console next gen, après notre test de cette dernière .

Car avec la sortie de son bébé, Sony a vu les choses en grand et en a profité pour dégainer toute une palette de joujoux compatibles: un casque audio promettant un rendu sonore particulièrement immersif, ainsi que les traditionnelles caméra, station de recharge et télécommande, tous reprenant le design du vaisseau amiral, à savoir ses lignes futuristes déclinées en blanc et noir, mais aussi, à chaque fois en guise de revêtement dans des zones bien spécifiques, le détail des milliers de microsymboles PlayStation décorant déjà la coque de la console.