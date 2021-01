Quels festivals cet été? – Paléo veut refuser le tout ou rien Le rendez-vous nyonnais se donne jusqu’au 10 mars pour choisir parmi ses scénarios. Le «V», comme village, semble le plus probable: un festival assis, sous tente, conditionné par la possibilité d’un soutien public et de frontières ouvertes. Francois Barras

En mai dernier, Daniel Rossellat, fondateur et président du Paléo Festival, se décidait déjà à annuler l’édition 2020. Il ne peut imaginer deux années blanches à la suite. Florian Cella/24Heures

Daniel Rossellat ne dira jamais du mal de la concurrence mais on sent que ça le démange. Les annonces de plusieurs grands festivals d’été suisses et européens, déployant la bouche en cœur depuis plusieurs semaines leurs programmes comme si la planète entière n’était pas figée par le virus, paraissent chaque jour plus irréalistes, voire hypocrites. Frauenfeld, Greenfield Interlaken, Eurockéennes de Belfort, Roskilde au Danemark, tous auront lieu, à en croire leurs sites officiels! Paléo, lui, n’a cessé de jouer la carte de la prudence, conceptualisant dès décembre une édition 2021 en trois scénarios potentiels selon l’évolution de la situation épidémique. Le N, comme normale; le K, comme catastrophe (soit l’annulation, la deuxième de suite); la V, comme village, qui paraît aujourd’hui la plus plausible.